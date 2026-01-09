應援金唱片 鍋物名店祭優惠寵粉

金唱片頒獎典禮遇上入冬首波寒流，看準粉絲參與盛會需要充足體力，大巨蛋周邊的鍋物名店紛紛祭出吃鍋優惠，讓廣大歌迷吃鍋抗寒兼應援。

個人鍋物品牌「舞古賀mini鍋物」誠品松菸店，祭出「韓味」驚喜，粉絲點購任一鍋物，即贈送1份韓式白蘿蔔。店家表示：「我們希望能讓所有熱愛韓流的歌迷，能在舒適的環境中享用美味火鍋，暖胃禦寒。」位於大巨蛋商場的新潮鍋物「湊湊火鍋」，特別推出金唱片限定優惠，粉絲持金唱片票根，用餐即享9折優惠。

緊鄰台北大巨蛋的國聯大飯店，全日供應餐食的「板石」咖啡廳，是不少球迷、粉絲在活動前後會去覓食的餐廳，搶攻低溫商機，「板石」咖啡廳推出「川味水煮鍋」、「味噌豆漿鍋」2款個人鍋品。因應大巨蛋蓬勃發展的娛樂與體育活動，歌迷憑大巨蛋門票至「板石」消費，享95折好康，需加原價1成服務費。

以牛腸湯鍋為核心的韓國45年老字號「中央韓鍋酒舍」，迎接同樣來自韓國的音樂盛典，店家也祭出好康陪伴粉絲應援愛豆，1月31日前到品牌臉書粉專出示指定貼文，即享泡菜煎餅等免費韓食3選1，該優惠每桌僅限兌換1份。