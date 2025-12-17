應援高雄聖誕生活節 青年局︰玉竹商圈Live Band×K-POP

〔記者王榮祥／高雄報導〕加碼應援高雄聖誕生活節最強週末，高市青年局本週六、日2天，在中央公園玉竹商圈推出「Merry Band Vibes」音樂展演及「Merry KPOP Night」即播即跳雙日活動。

青年局長林楷軒表示，青年局轄下的「雄校聯社團養成實驗室」設於中央公園玉竹商圈，平時即是學生青年社團交流與展演的重要場域，因此在高雄聖誕生活節最後1個週末，串聯經發局周圍市集，結合雄校聯最受歡迎的熱音與熱舞項目加碼演出，並邀請「高速青春-音樂培力計畫」歷屆樂團共同參與，讓聖誕生活節周邊氛圍更加熱鬧。

週六下午5時至晚間8時30分登場的「Merry Band Vibes」音樂展演，由青年局高速青春培育樂團擔綱演出，包括「聽聽就好 Just Listen」、「津波 Tsunami」領軍開唱，並串聯雄校聯校園音樂能量，由福誠高中熱音社、道明中學民謠吉他社及小港高中熱音社接力登台。

「高速青春」歷屆培育樂團於週六全面動員，除參與中央公園音樂展演，「羊米人 YUMMY MAN」與「宇宙資料庫」將登上中央公園主舞台；「鯊魚娃娃機 TOYSHARK」則於駁二大義倉庫LIVE WAREHOUSE小庫舉辦5週年專場，並邀請「BUTTER RIOT」擔任演出嘉賓。

週日晚間6時30分登場的「Merry KPOP Night」，將讓中央公園玉竹商圈化身大型K-POP音樂派對，現場播放超過百首當紅韓團歌曲，除有雄校聯學生熱舞社團接力演出助陣外，也邀請民眾跟隨節奏即興舞動，讓街頭成為人人都能參與的動感舞台。

