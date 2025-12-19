應景不等於禁忌 癌症病人冬至吃湯圓有眉角

營養師賴思吟提醒，癌症病人治療期間，只要掌握份量、烹調方式與營養搭配原則，冬至湯圓也能吃得安心又不失節慶氣氛。

冬至將近，家家戶戶忙著搓湯圓、煮甜湯，為節氣添一份團圓暖意。然而，對正在接受化學治療或放射治療的癌症病人而言，這道應景的湯圓，真能安心享用嗎？大林慈濟醫院腫瘤中心營養師賴思吟提醒，癌症治療期間飲食選擇需更加謹慎，但並非完全不能吃。只要掌握份量、烹調方式與營養搭配原則，冬至湯圓也能吃得安心又不失節慶氣氛。

賴思吟說，癌症病人在治療期間，常會出現噁心、嘔吐、口腔潰瘍、腹瀉或吞嚥困難等副作用，飲食選擇需特別留意。若病人想在冬至應景享用紅豆湯圓，可依身體狀況調整吃法，而非完全禁止。例如，出現噁心、嘔吐的病人，可將湯底改為薑湯，有助緩解嘔吐感，並控制湯圓份量、少量食用。

廣告 廣告

口腔潰瘍者，因紅豆外皮較粗糙，建議改為細緻的紅豆泥，並放涼後再食用，以降低刺激。由於紅豆纖維質含量高，湯圓較不易消化，若有腹瀉或腹脹情形，應避免或減少食用。此外，湯圓黏性強，對於有吞嚥困難的病人，不建議食用，以免增加嗆咳或窒息風險；白血球低下的病人，則務必確保紅豆湯圓完全煮熟後再食用，以降低感染風險。

賴思吟指出，從營養角度來看，紅豆湯圓具有一定的營養價值，包含豐富的維生素B群、鉀、鐵質及抗氧化物質，有助於能量代謝，並可預防貧血；小湯圓則以糯米粉製作而成，可提供熱量，是一種「支鏈澱粉」，黏性高、口感軟Q、消化速度快。提醒癌症病人吃湯圓謹記「少量」與「調整做法」兩大原則。只要掌握低糖、易消化及安全吞嚥三項重點，仍可在冬至安心享用湯圓，感受節氣帶來的溫暖。

< 冬至紅豆湯圓作法 >

預備食材：

1人份

紅豆.................50g

紅白小湯圓............40g

二號砂糖.......10g

薑片 少許

料理步驟：

1. 使用不鏽鋼鍋具將紅豆洗淨後，倒入6倍的水並蓋上內鍋上蓋，再放入電鍋裡，外鍋放5米杯的水。

2. 開關彈跳起來後，紅豆再燜30-60分鐘。

3. 電鍋蓋打開後加入砂糖拌勻再燜20分鐘備用。

4. 煮鍋滾水，加入小湯圓後煮至湯圓全浮出水面，再續煮3分鐘撈起，再將湯圓放入紅豆湯中拌勻即可享用。

（撰文／公共傳播室江珮如、營養師賴思吟，攝影／營養師賴思吟）