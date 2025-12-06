應曉薇之女應佳妤傳選議員 中正萬華三金釵激戰

應曉薇大女兒應佳妤。 圖：翻攝自YT/小草-艾草

[Newtalk新聞] 2026九合一大選倒數啟動，台北市議員選情全面升溫，其中中正萬華選區因藍綠白三方皆祭出具話題性人選，被視為全市最受矚目的戰場。隨著國民黨議員應曉薇因京華城案陷入政治風暴、恐難爭取連任，其23歲女兒應佳妤動作頻頻，被視為「代母出征」的最強接班人；民進黨則徵召前記者、有「揭弊女神」之稱的馬郁雯參選；民眾黨則由發言人吳怡萱再度挑戰，形成罕見的「三金釵對決」。

根據《鏡報新聞網》報導，應曉薇因涉京華城案遭國民黨停權，黨內人士透露，若官司持續不明朗，應佳妤極可能代表藍營出征。近來應佳妤常穿著服務背心陪母親跑基層，也在議會團隊擔任助理，協助選民服務與法案研究，地方經營動作明顯加速。

廣告 廣告

年僅23歲的應佳妤學歷亮眼，畢業於多倫多大學社會心理學與國際關係雙主修，並取得倫敦大學亞非學院（SOAS）碩士學位。返台後積極投入公共事務，也透過社群平台分享議會日常，人氣快速攀升。她首次陪母親出庭便因甜美氣質掀起討論，更讓應曉薇被戲稱為「全民岳母」。藍營分析，若應佳妤披戰袍，不僅可承接母親票源，更可能分食民眾黨的年輕選票。

民眾黨方面，已拍板徵召發言人吳怡萱二度挑戰。吳怡萱在2022年選舉中以1150票之差成為落選頭，被黨主席黃國昌形容為「遺珠之憾」。落選後她持續深耕基層，黨內對其戰力高度肯定。 不過，藍營人士透露，一旦應佳妤投入選戰，將直接挑戰吳怡萱的票源結構，可能削弱她的年輕與形象選民支持，成為此區最具變數的競爭組合。

民進黨此次徵召曾任記者長達10年的馬郁雯，她曾以揭露前台北市長柯文哲隨身碟「小沈1500」案一戰成名，形象鮮明。她離開媒體圈後首度投入政治選戰，也曾與吳怡萱多次隔空交鋒，如今兩人將在中正萬華正面對決，預料火花十足。







查看原文

更多Newtalk新聞報導

卓冠廷、戴瑋姍拚議員辭黨職 賴清德宣布民進黨新任發言人李坤城

藍營人士群起性羞辱馬郁雯 卓冠廷：丟人現眼