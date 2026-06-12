應曉薇力挺愛女喊「8歲就努力付出地方」 網全看傻：8歲付出…代價嗎？

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國民黨台北市議員應曉薇因為涉入京華城弊案，女兒應佳妤「代母出征」參選議員。（本刊資料照）

國民黨台北市議員應曉薇因為涉入京華城弊案，因此由女兒應佳妤「代母出征」，參選台北市第五選區（中正、萬華）議員。應曉薇昨（11）日發文讚女兒「從8歲就努力付出地方的資深新人」，而網友紛紛傻眼，「8歲能為地方付出什麼…….付出代價嗎？」

應佳妤「代母出征」參選台北市第五選區（中正、萬華）議員，近期已經開始掛起看板，除了標榜國外學歷之外，也陸續推出了「AI學校教育」等政見。其母親應曉薇昨日也發文幫女兒宣傳，「應佳妤，加油，從8歲就努力付出地方的資深新人，請大家為她加油」。

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該篇貼文一出後，除了部份網友支持，許多民眾也相當傻眼，「抽煙不好」「8歲，妳媽那時候不知道開始貪多少了」「8歲能為地方付出什麼…付出代價嗎」「8歲能為地方付出什麼？這種文案到底哪個幕僚想得笑死」「8歲是要付出什麼啊」。

應佳妤日前曾被爆出深夜在西門町街頭公然吞雲吐霧，還被一名男子從後方環抱，被認為人設翻車，隊此，應佳妤解釋，該名男子只是熟識的好友、非男女朋友關係，當晚只是聚會才跟著抽「社交菸」。

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