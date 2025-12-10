應曉薇助女卡位合影 應佳妤首回別KP徽章：感謝小草伸出援手

身陷京華城案的議員應曉薇，似乎積極替女兒應佳妤鋪路接棒。兩人今天(10日)同框國民黨主席鄭麗文時，應曉薇被直擊刻意把女兒「往中間推」卡位搶曝光。至於應佳妤日前配戴 KP 徽章引發聯想，她首度回應，是為了感謝小草在母親收押期間的送暖，至於跟民眾黨有無聯絡，她說都是好朋友。

應曉薇身陷官司仍拚傳承，帶女兒應佳妤勤走基層。（圖／TVBS）

國民黨主席鄭麗文10日下午現身青山宮，但注意到了嗎？站在主席斜後方的是，身陷京華城案台北市議員應曉薇，而很可能代母出征的女兒應佳妤，此時站在最邊邊，但到了拍照環節！

廣告 廣告

媽媽應曉薇用心良苦，把女兒往中間推，自己站邊邊，畢竟卡位，可是一門大學問。鄭麗文參拜，應家母女站在第二排，能離主席有多近就有多近，到了鄭麗文抬轎，應曉薇卡很近，應佳妤緊跟在後，但被問到是否是特意來找藍營的主席？

應曉薇女兒應佳妤vs.記者：「祈福祈願我們的靈安尊王，可以保佑我們萬華艋舺，所有的居民平安順遂，(有希望未來跟國民黨這邊有合作)，都有可能」。

應曉薇同框鄭麗文，積極替女兒應佳妤卡位搶曝光。（圖／TVBS）

只是應佳妤日前別上KP徽章，遭質疑是要搶攻小草票，她首度回應。應曉薇女兒應佳妤vs.記者：「沒有啦，我別那個徽章，是因為媽媽被收押的期間，是小草和支持者們伸出援手，然後給我們加油打氣，所以這是不分黨派的，我很感謝他們，僅此而已，(事後有跟民眾黨有怎麼樣的聯絡)，就是很友好啊，大家都是好朋友」

不过應曉薇很積極代女兒勤走基層，碰到在地人都打招呼，努力介紹，兩人也特別到青山宮的神明前叩首。至於求什麼？母女倆應該最盼「心想事成」。

更多 TVBS 報導

搶小草票？應佳妤「掛KP徽章」回擊世襲說

吸小草票？應曉薇女兒突別「KP」徽章 吳怡萱：歡迎入民眾黨

擬接棒應曉薇挨轟「世襲」 應佳妤嗆：民進黨政二代有少過嗎

不滿小紅書被禁！應曉薇女兒嘆「台灣是極權國家」 遭炎上急澄清

