應曉薇哭喊清清白白討虎頭鍘 柯文哲笑搖頭

京華城案被告國民黨台北市議員應曉薇出庭最後答辯。

台北地院審理柯文哲弊案，今（24日）由應曉薇、柯文哲及沈慶京進行最後答辯，庭內有哭有笑，應曉薇從「花系列」演藝生涯談到從政及與沈慶京做公益，她一度泣不成聲，最後哭喊「我只要清清白白」結束答辯休庭，原本低頭看手機的柯文哲聽到後，先是笑著起身，隨後搖著頭走出法庭；應曉薇的律師隨後辯護表示，檢察官依朱亞虎及邵琇珮證詞指應曉薇與柯文哲談京華城案，朱、邵2人到法庭作證時均證稱，那只是猜測，證明檢方指控不實。

廣告 廣告

應曉薇表示，自己怎可能錢不夠用而要收賄？她18歲從事演藝工作，除了「花系列」、神雕俠侶、保鏢還有豬哥亮的歌廳秀1天就3萬元收入，工地秀剪一刀就有100萬元，應曉薇表示，自己演的最紅的是包青天的《探陰山》，她想到的是劇中的包公到陰間辦案，為什麼殺人的人不在地獄而是在外面活著，她希望法官像包公，用虎頭鍘把承辦檢察官林俊言鍘了。

應曉薇在48分鐘的陳述最後1分半時，吸了一口氣後情緒大爆發，原本發言時偶爾夾雜悲傷語氣的應曉薇，放聲大哭表示，要在法庭上奮力一博，士可殺不可辱，自己上有母下有女，只是想回饋社會，應曉薇表示自己是第一名當選議員，要維護自己及家人的尊嚴。

應曉薇哭著說，不知為何會掉入萬丈深淵，如今感受到政治的可怕，她只想要司法能夠還她清白，一如她當年洗淨鉛華退出演藝圈一樣，應曉薇在大哭喊：「我只要清清白白」請求判她無罪，審判長立即表示：「現在是10點31分，休庭10分鐘」，柯文哲隨即起身微笑，接著搖頭走出法庭，休庭後由律師團為應曉薇答辯。

民眾黨前主席柯文哲今進行京華城案最終陳述，全案預計3月26日宣判。

對於檢察官起訴指稱應曉薇利用便當會及質詢及約見台北市政府官員方式，幫沈慶京向台北市政府官員施壓，如要求台北市前副市長彭振聲在京華城案「放水」，再利用格鬥協會等5個團體向沈慶京收賄5,250萬元，應曉薇指出，自己在台北市及彰化每年有90萬元及100萬元的房租收入，還有前夫每年付的200萬元加上議員薪水，一年至少有800萬元資金可以運用，跟本沒有收賄的必要。

應曉薇指出，沈慶京是更生人成為成功的企業家，捐錢給協會與她一起做公益，應曉薇表示，自己輔導過30名死刑犯，親筆寫給受刑人的信高達14萬封，右手也因此受傷，她要的就是請受刑人真心認錯，並沒有所謂的行賄與收賄，應曉薇表示，沈慶京是成功的企業家，若要行賄怎麼會愚蠢到開支票行賄，應曉薇表示「我的錢就是我的錢，協會的錢就是協會的錢。」

應曉薇強調，自己接受京華城的陳情後請相關公務員依法辦理，應曉薇表示，議員就在監督行政官員，這種職務行為的本質就是一種壓力的來源，而壓力無所不在，應曉薇表示，每個人對壓力的認知和感受度不同，有人甚至到議會備詢都會有壓力，有人卻對辱罵咆哮也不會覺得是壓力，行政官員覺得有壓力並不表示壓力確實客觀存在，更不等於她有對公務員施壓，她對陳情事項的所有協調或建議，都出於為民服務的本心，沒有違背職務。

★《鏡週刊》提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。

更多鏡週刊報導

台中市地政局前局長詐領特別費6萬餘元認罪 中檢今起訴求減刑

包山包海拿錢辦事向官員施壓 藍委鄭天財索賄711萬遭起訴求重刑

柯文哲市長室收錢仍稱乾淨 獲解限居可到南部選舉了