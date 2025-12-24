應曉薇喊虎頭鍘斬林俊言 網譏「還沒下戲」把法庭當花系列？

即時中心／林韋慈報導

台北市議員應曉薇被控在京華城案中涉嫌收賄等罪嫌，她今（24）日到台北地院出庭答辯，厲聲指責偵辦檢察官林俊言顛倒黑白，故意隱瞞對她有利的證據，編造故事想將她與柯文哲、沈慶京串成犯罪集團。她以自己演過的《包青天》口吻，高呼審判長「請用虎頭鍘斬林俊言！」並聲淚俱下，連說兩次「士可殺不可辱」。

應曉薇於今（24）日上午9點45分起開始個人答辯，足足持續45分鐘，並全程納入宣判後的「公開播送」。她喊冤自己未曾做過的事、未曾說過的話，卻被檢方套用在她身上、塞進她嘴裡，對於檢方「為何針對我」感到不解。

她認為，檢察官作為公平正義的代表，「應該像名門正派，具備堅持與風骨，不扭曲事實」。但本案中，她看到檢方斷章取義，事事以最惡意方式解讀。她表示，身為議員，她主要扮演轉達與溝通的橋樑，京華城案牽涉許多都市計畫法令，她質疑檢察官是否真正理解，「為什麼非要扭曲、栽贓？」並質問庭內三位公訴檢察官：「午夜夢迴、於心何忍？」

應曉薇自述，18歲從事演藝工作，40多年拍過許多電影與電視劇，至今仍不斷重播，「我一張大眾臉，能逃去哪？」她表示，演過《包青天》的經歷如同今日的京華城案，劇情中包公入陰間辦案，卻看不到真正的壞人，因為「殺人者不在地獄，而是在外面逍遙」。她越說越激動，高呼審判長「請用虎頭鍘斬林俊言！」

最後，應曉薇聲淚俱下地說，身陷監牢已逾一年，她告訴自己「士可殺不可辱」，忍受冤屈，也要熬到清白，誓死捍衛自己與家人的尊嚴。她表示，自己已掉入萬丈深淵，深刻體認政治的殘酷與可怕，此刻只希望如當年洗盡鉛華退出演藝圈般，能清清白白，她再次哽咽高呼「士可殺不可辱」，懇求合議庭判她無罪。

消息傳出，網友紛紛表示，「她還在演包青天嗎？」、「她以為她還在演戲，笑死！」、「這麼喜歡演戲幹嘛來當市議員？」。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

