應曉薇嗆聲女兒「你哪位」？應佳妤說話了

▲北市議員應曉薇（右）近日頻在社群「海巡」喊告網友，卻疑嗆聲女兒應佳妤，引發輿論熱議。（圖／記者吳翊緁攝）

[NOWnews今日新聞] 2026地方選戰逐步升溫，國民黨台北市議員應曉薇的23歲女兒應佳妤，傳出積極準備接棒，近期更是常跑中正萬華區地方行程，代母出征意味濃厚。而應曉薇近日頻在社群媒體上「海巡」喊告網友，卻意外嗆聲女兒「你哪位」，引發輿論熱議。對此，應佳妤隨即出面反擊，痛批根本是斷章取義、刻意帶風向，並公布完整截圖澄清真相。

多個親綠粉專與綠營支持者今（6）日在社群平台轉貼一張截圖，畫面中顯示應曉薇留言「你哪位」、「已提告」，而被回覆的帳號卻顯示為女兒應佳妤，引來大量嘲諷聲浪，甚至酸稱「媽媽敵我不分」、「提告自己女兒」、「連女兒帳號都不認識」、「機器人帳號」。

廣告 廣告

應佳妤隨後在社群平台發文，直接公布完整對話截圖反擊，強調親媽應曉薇實際上回應的對象是其他網友，並非她本人。應佳妤大酸，好好笑，青鳥又在偷換概念，用民主立可白把前面的資訊塗掉，再用這種斷章取義的截圖帶風向，連做圖美編都省下來了呢！

應佳妤強調，母親應曉薇只是單純為她留言應援，「怎麼了嗎？羨慕我有位很愛我的媽咪嗎？」她更進一步提到大罷免的結果嘲諷：「還好32：0，是怎麼用民主立可白也塗不掉的呢！」

在 Threads 查看

更多 NOWnews 今日新聞 報導

TPASS補助卡死元兇曝光！綠急喊話藍營4市長：別為難通勤族

林宜瑾急撤「兩岸條例」？前發言人酸爆：我進來、我又出去了

藍營2026選情埋地雷？媒體人爆內幕：鄭麗文得罪一堆地方