應曉薇女兒不滿「思想審判政二代」吳欣岱：妳媽的案件市民正在看

國民黨台北市議員應曉薇女兒應佳妤。 圖：翻攝應佳妤臉書

[Newtalk新聞] 國民黨台北市議員應曉薇的女兒應佳妤日前鬆口「準備好」投入選舉，挨批世襲；她9日又嗆：「難道民進黨的政二代有少過嗎？」聲稱自己遭部分媒體以及網軍側翼「鋪天蓋地的針對」，引發議論。台灣基進北市黨部主委吳欣岱表示，大家批評不是因為世襲，「而是因為妳家族累積的爭議比妳的政治主張還多，妳媽的電子腳鐐也比妳說出來的話更可靠」。

應曉薇涉入京華城弊案，涉嫌關說、施壓、收賄5250萬元遭起訴，留學英國返國的應佳妤接棒參選的傳聞不斷，她日前在臉書談論「小紅書」被台灣封鎖一事痛批批台灣是「極權國家」，引發輿論撻伐，也被不少網友譏諷「世襲」。應佳妤則反嗆：「民進黨的政二代有少過嗎？」強調一樣都要接受民主選舉的檢驗，

廣告 廣告

對此，吳欣岱在臉書發文寫道：「看到應曉薇女兒的回應，想跟他說：佳妤，我想妳可能真的誤會了大家在討論什麼。大家質疑的不是妳是不是『政二代』——而是妳媽涉及的案件：賄賂、洗錢。民主社會對疑似犯罪的公眾人物提出質疑，這叫『正常監督』，不是『思想審判』。把刑事案件講成自己的委屈，真的有點離題。」

吳欣岱指出：「小紅書被禁止，不是因為大家『不喜歡』——而是因為 兩年1706件詐騙、2.4億財損，官方直接列為高風險平台。這叫公共安全。妳把它講成『極權』，這種邏輯就像衛福部禁止違規食品入關，然後妳說『政府禁止我吃毒物，是思想審判』。聽起來就很荒謬。」

另外，對於應佳妤聲稱：「一切都由市民決定」，吳欣岱直言：「可問題剛好就出在這裡：妳媽的案件所有市民正在看、法院也在看。大家批評不是因為妳『世襲』，而是因為你家族累積的爭議比你的政治主張還多；你媽的電子腳鐐也比你說出來的話更可靠。」

查看原文

更多Newtalk新聞報導

指「台灣是極權國家」遭炎上、挨批世襲 應佳妤別KP徽章嗆：綠政二代少過？

藍白批政府禁小紅書 民進黨：想護航詐騙集團、欺負詐騙受害者？