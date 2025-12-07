應曉薇女兒嘆小紅書被封「台灣是極權國家」 炎上又緊急澄清

內政部自4日起封鎖小紅書一年，而台北市議員應曉薇年僅23歲的女兒應佳妤近日也對此發表意見。（圖／翻攝自應佳妤Threads）





內政部自4日起封鎖小紅書一年，而台北市議員應曉薇年僅23歲的女兒應佳妤近日也對此發表意見，並在影片中聲稱「台灣是一個極權國家」，引起網友熱議，面對爭議持續延燒，應佳妤今（7）日再度發文澄清。

內政部指出，小紅書在資安檢測中15項全數不達標，且涉及詐騙資訊，並未回應官方通知，因此自4日起暫時封鎖一年。行政院長卓榮泰也說，若平台一年內不改善，不排除以更強制的技術方式處理。而應佳妤也於5日透過Threads 上傳影片，質疑政府管制的優先順序，指出自己在小紅書多看到的是穿搭、旅遊與食譜內容，反而是臉書上充斥大量疑似詐騙廣告，讓她不解「為何先處理安靜分享生活的平台」。

隔日應佳妤再度發布影片表示，自己過去在英國留學時認為台灣十分自由，沒想到回國後竟需為了使用部分APP而開啟VPN，更脫口稱「原來台灣是一個極權國家」。不過此言一出引發大量批評，不少網友質疑她混淆極權概念、誤導視聽，甚至反問：「你在極權國家參選議員？」

面對爭議持續延燒，應佳妤今日再度發文澄清，強調影片中的「極權國家」一詞僅為誇飾手法，意在表達對民主環境可能受到壓力的憂慮，而非真心認為台灣已走向極權。她指出，真正的極權體制必須全面控制思想、媒體與私人生活，而台灣並不符合這些特徵。

應佳妤補充，近期行政、立法部門情勢緊繃、媒體環境受政策波動、重大案件的資訊透明度受到質疑，加上社會對言論相關法案的討論升溫，都讓她產生對民主運作的焦慮感。應佳妤表示，影片只是想分享對現況的感受，並非刻意引發衝突，「這幾天一直在解釋，希望理解的人能明白」。

