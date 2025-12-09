應曉薇女兒社群影片別「KP徽章」 吳怡萱：樂見認同

台北市 / 綜合報導

應曉薇女兒應佳妤才不斷被點名， 代母出征2026台北市中正萬華市議員選舉 。9日應佳妤在社群上曝光影片時，卻在領口處別上KP徽章，引發聯想。對此，有意挑戰同選區的吳怡萱表示，樂見年輕人認同KP的理念。民眾黨秘書長周榆修則說， 若吳 怡萱順利獲得黨提名，那她就是民眾黨在中正區唯一支持的候選人。

應曉薇女兒應佳妤說：「大家好，我是佳妤，感謝這幾天部分媒體與網軍側翼，鋪天蓋地的對我進行思想審判。」畫面右上角放著國旗，國民黨議員應曉薇的女兒應佳妤，面對鏡頭一字一句回應爭議，不過仔細看她的領口還別著KP徽章，格外引人關注。

廣告 廣告

應曉薇女兒應佳妤說：「也藉由這次事件，佳妤才知道原來自己的影響力，遠超過原來協助媽媽的角色，也更加堅定無論往後是以什麼身分，都要善用這份影響力。」要怎麼善用是否接班應曉薇，選中正萬華區應佳妤不正面回應，台北市議員(國)應曉薇VS.記者說：「(議員今天是帶女兒來拜票嗎)沒有。」

只是看看過去前著母親出席國民黨慶，還陪著媽媽一起赴北院，應曉薇女兒應佳妤(09.15)說：「你們有吃早餐了嗎？。」應曉薇在京華城案與柯文哲同為重要被告，過去應佳妤在北院外從發送早餐三明治，暖心行為讓小草很有感這回影片放上KP徽章，吸引小草關注，恐怕也讓民眾黨發言人吳怡萱有不少壓力。

民眾黨祕書長周榆修說：「大家雙方面都加油，對於台灣民眾黨而言，或對台北市黨部而言，我們的態度非常地清楚清晰，如果吳怡萱順利獲得黨的提名，那她當然就是我們，在中正區唯一支持的候選人。」

因為兩人挑戰的地點都是在台北市中正萬華選區，對此吳怡萱回應樂見年輕人認同KP的理念，歡迎加入台灣民眾黨，雖然應佳妤暫未有進一步回應，但一舉一動已替2026選戰添了不少話題。

原始連結







更多華視新聞報導

應曉薇愛女傳有意「接棒參選」將成對手？ 吳怡萱：會讓自己成為最好的選擇

中正萬華議員選區 藍綠白推出「三金釵」激戰

鬆口接棒選議員挨轟「世襲」 應曉薇女兒反擊：民進黨的政二代有少過嗎？

