應曉薇女兒「代母出征」呼聲起？若從政將放棄加拿大國籍
國民黨台北市議員應曉薇因涉入京華城案，遭到黨內停權處分，其女兒應佳妤有望「代母出征」北市第五選區（中正、萬華）。應佳妤19日籌備耶誕、動保活動，現場也立起她和應曉薇的旗幟，「祝您幸福、『妤』你一起」，她受訪表示，現在有加拿大和中華民國雙重國籍，如要當公職人員，會尊重政府的規則放棄，不過目前是否參選及參選黨籍都不確定，有消息會跟大家報告，最後應曉薇也以「Kiss」，為應佳妤加油鼓勵。
應曉薇與應佳妤19日在萬華青年社區中庭廣場舉辦，「『妤』你⼀起，冬至暨聖誕活動」，應佳妤著聖誕裝、攜Al機器狗，與萬華區的7個里共同推廣動物友善，也呼籲毛小孩虐待零容忍，期盼營造友善家園。
應佳妤先前曾表示，未來選與不選議員她都準備好了，不過由於應曉薇有官司纏身，如果應佳妤真的參選，會不會擔心影響到選情、要以無黨籍還是民眾黨身分參選，應佳妤表示，目前選不選、用什麼黨來選都還不確定，但是有新的消息一定會馬上跟大家報告，至於官司和選舉是兩回事，目前就是好好陪陪媽媽，好好顧好她們該做的事情。
不過她在錄製影片時，特地別上「KP」徽章，被猜測是想拉攏民眾黨支持者，而民眾黨發言人吳怡萱也喊話「歡迎加入民眾黨」。 她則說，跟民眾黨是以很友好的方式在相處，大家現在一起為司法在努力，至於吳怡萱，｢我一直覺得她是個很認真、很努力的姐姐，也是我的榜樣｣，希望她能夠順順利利的，往她的心之所向發展。
應佳妤近期也跟著應曉薇勤跑行程，其間是否有和選民互動或收到鼓勵，甚至是希望她出來選舉，她表示，自己是服務團隊的一員，團隊成員都會跑行程，而她跟選民互動都很良好，跑行程時遇到很多民眾的鼓勵，也有看到民眾衝上來抱住媽媽，跟媽媽說「真的很委屈」、「辛苦你了」，她覺得很感動又很心疼，因為這份真情沒有斷掉，非常感謝大家對應曉薇服務團隊的支持。
應佳妤也透露，很久以前就有移民到國外，是加拿大、中華民國雙重國籍，但是因為政府有規定，如果要當民意代表、公職人員須放棄其他國護照，每個人都要遵守；談及未來是否有可能放棄加拿大國籍，她強調，如果要當公職人員的話，就是尊重政府的規則。
對於選民的支持，應曉薇欣慰地說，一切盡在不言中，走到哪裡都有里民擁抱她，謝謝所有中正萬華的市民朋友，沒有忘記給她擁抱；而有沒有想要給應佳妤鼓勵，她大方說「可以給個Kiss嗎？」隨後就和女兒嘴對嘴親吻。
