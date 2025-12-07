即時中心／温芸萱報導

中正萬華選區國民黨議員應曉薇捲入京華城弊案，2026恐無法連任，現在更傳出女兒應佳妤可能接棒參選。應佳妤昨（6）日在社群平台表示，未來選與不選議員都「準備好了」。對此，媒體人詹凌瑀今（7）日在臉書開嗆，中正萬華是世襲封地還是提款機？應曉薇涉嫌收沈慶京5000萬賄款，曾意圖潛逃出境，官司未審結，女兒卻傳接棒，詹批「準備好接下收錢的棒子，還是隨時準備落跑的棒子？」。

2026年九合一大選備戰已經啟動，但台北市中正萬華選區國民黨議員應曉薇因捲入京華城弊案，連任前景不明，近日傳出其23歲女兒應佳妤可能參選。應佳妤昨日在社群平台表示，無論選與不選議員，她都已「準備好了」。

快新聞／應曉薇女兒「應佳妤」傳接棒！媒體人嗆：把中正萬華區當世襲封地？

國民黨台北市議員應曉薇。（圖／民視新聞資料照）

對此，媒體人詹凌瑀今日在臉書上直接開嗆，批評中正萬華選區難道是世襲封地或家族提款機？詹凌瑀質疑，應曉薇涉入京華城弊案，涉嫌收受沈慶京5000萬元賄款，甚至曾意圖潛逃出境，被羈押近一年，目前官司仍未審結，現在居然要女兒出來接棒參選？

接著，詹凌瑀直言，新聞稱應佳妤從小「耳濡目染媽媽的服務」，聽起來格外怪異。他指出，應曉薇在服務沈慶京期間，曾提供便當、容積率優惠，換取數千萬金錢利益。如果女兒真的是「跟著媽媽跑遍各角落」，那是否也看到了這些錢的流向？詹凌瑀痛批，最荒謬的是應佳妤說的「準備好了」，準備好接什麼棒子？是接下收錢的棒子，還是隨時準備落跑的棒子？



《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

