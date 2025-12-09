應曉薇女兒「戴KP徽章」遭疑搶小草！吳怡萱正面回應了

政治中心／綜合報導

國民黨台北市議員應曉薇捲入京華城弊案，23歲大女兒應佳妤因多次為媽媽發聲引起關注；近期更表態「選與不選都準備好了」，被猜測有意接棒媽媽參戰議員，可能讓中正萬華出現「3金釵」對決戲碼。近期應佳妤因脫口稱「原來台灣是一個極權國家」被出征，今（9日）親上火線錄影片反擊，不過被發現領口別上「KP」徽章，被猜測有意拉小草選票；作為將被民眾黨推出參選的發言人吳怡萱，也對應佳妤給出正面回應，「歡迎加入民眾黨」。

應佳妤今（9日）發出自拍影片，表示這幾天被網軍攻擊，「讓我真正體會到媽媽這段時間以來所承受的壓力是多麼巨大」，至於被質疑「世襲」則強調，一切都由市民決定，還不忘開轟「難道民進黨的政二代有少過嗎？」對此，應佳妤對於媽媽又遭網路霸凌感到自責、也多次道歉，「但是媽咪非但沒有責怪我，反而用溫柔且堅定的語氣安慰著我」，加上有支持者的鼓勵給她勇氣，會更無懼想要守護媽媽，「應佳妤熱愛中華民國，我不會因此倒下，我會更堅強、更勇敢地面對挑戰。」

應曉薇女兒「戴KP徽章」遭疑：想搶小草？吳怡萱表態了：歡迎加入民眾黨

應佳妤衣服領口特別戴上KP徽章。（圖／翻攝「queenamoon.official」Threads）

值得注意的是，應佳妤這段3分多鐘的聲明片中，不僅在右上角放著台灣國旗，還在衣服領口處別了一個「KP」的徽章。不少網友也質疑，「是想要跟吳怡萱搶草嗎」、「所以你領口掛著KP?想吸小草？」、「原來她就是因為有在經營民眾黨的這一塊，所以覺得自己不是在世襲」、「你領口那個徽章比妳說的話有料多了，我猜馬上有人會轉發給吳怡萱吧」。

吳怡萱針對應佳妤的影片做出回應。（圖／翻攝「吳怡萱」臉書）

事實上，由於柯文哲同樣捲入京華城弊案，應曉薇一度獲得不少小草應援，包括應佳妤當初就是出現在小草直播主影片才引發關注。不過民眾黨有意推發言人吳怡萱參選中正、萬華區議員，對於應佳妤似乎有意拉小草選票的舉動，吳怡萱也正面回應，「樂見年輕人認同KP的理念，歡迎加入台灣民眾黨」。若應佳妤真的參戰，可能與吳怡萱、前記者馬郁雯展開3金釵對決。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

