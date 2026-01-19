應曉薇女兒「暗黑舉槍」喊：壓力有點大！網酸：沒揪謝龍介？

政治中心／周希雯報導

國民黨台北市議員應曉薇捲入京華城弊案，23歲大女兒應佳妤因多次為媽媽發聲引起關注；日前更表態「選與不選都準備好了」，似乎有意接棒媽媽參戰議員。對此，應佳妤如今除了勤跑地方與鄉親互動，也積極經營社群平台，近日她以一身黑穿搭現蹤西門町，還拿起超大把槍枝感嘆「最近壓力有點大」，引來不少網友朝聖。

應佳妤認了壓力大！衝西門町花100元「舉槍打靶」

應佳妤昨（18日）更新社群，只見她身穿黑色長外套、現蹤台北西門町，舉起射擊專用的槍支瞄準靶心，神情看上去相當認真。她透露，最近壓力有點大，所以跑到西門町玩射擊遊戲，100元就能打靶、還能自行選擇體驗哪種槍，「專心瞄準、扣下去那一瞬間，世界好像只剩下眼前的靶心。想放空的時候滿適合的，推薦給你們」。

應曉薇女兒「高舉超大把慶記」：壓力有點大！私下「暗黑現蹤西門町」網看呆

應佳妤曬出打靶照。（圖／翻攝「queenamoon.official」Threads）

畫面曝光後，引起一票人前往朝聖，雖然有粉絲表示支持，但也有網友狠酸，「你媽用水槍，遊民看到你應該嚇死，青出於藍呀」、「不要射遊民都好」、「怎麼？要提前感受下拿水槍的感覺嗎」。更有人點名先前爆出「舉搶爭議」的藍委謝龍介，「怎沒請龍介教官來教」、「感覺可以跟龍介切磋一下」、「好的不學，學謝龍介」、「可以跟同黨的謝龍介請教，他感覺非常熟練。」、「沒揪謝龍介」。

應曉薇女兒「高舉超大把慶記」：壓力有點大！私下「暗黑現蹤西門町」網看呆

謝龍介（中）去年因在造勢活動舉槍引發爭議，（圖／民視新聞資料照）

據悉，國民黨副主席季麟連去年耶誕節，為謝龍介首場造勢活動站台時，竟當場送出一把「手槍」作為吉祥物，還當場裝上子彈並上膛要求他開槍，展現2人都是海軍陸戰隊出身的氣魄。起初謝龍介雖略顯尷尬，但還是乖乖舉槍，致詞還全程高舉不放，高喊「授予小弟這把槍，我們就是要打擊黑金、官商勾結。」此舉事後引發不少批評，遭質疑在鼓吹暴力、社會觀感不佳。





