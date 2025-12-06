應曉薇女兒2026「代母出征」？本人發聲：選不選都會做好準備‪

2026台北市議員選情漸受關注，國民黨台北市議員應曉薇因涉京華城案，連任恐出現變數，外界關注是否會由女兒應佳妤接棒。應佳妤今天（6日）表示，現在要先守護媽媽，未來選與不選，都會做好準備。

應佳妤陪應曉薇出庭。（圖／中天新聞）

民進黨台北市議員洪婉臻日前表示，在跑地方行程時，的確有好幾次遇到應曉薇的女兒，一開始是2個女兒都有出現，後來剩姐姐出來，也因為她年輕且外型亮麗，讓大家耳目一新。國民黨台北市議員鍾小平則說，倘若應佳妤想要選，還需面臨入黨要滿1年的條件。

應佳妤、應曉薇。（圖／中天新聞）

應佳妤今天表示，感謝媒體先進、記者朋友的報導及關心，更感謝關心支持她的中正、萬華市民朋友，以及廣大相挺佳妤的網友們，大家的留言打氣、評論指教她都看見了。

應佳妤、應曉薇。（圖／中天新聞）

應佳妤說，自己從小就陪著媽媽走遍中正萬華的每一個角落，陪著媽媽努力認真打拚，服務台北市民，即使在國外就學期間，也仍心繫念念不忘的中正萬華。關於2026年的動向，她現在要先做好守護媽媽的角色，「我想選與不選，都是由台北市民決定，佳妤都會認真努力做好準備。」

