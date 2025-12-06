應曉薇女兒2026「代母出征」？本人發聲：選不選都會做好準備
2026台北市議員選情漸受關注，國民黨台北市議員應曉薇因涉京華城案，連任恐出現變數，外界關注是否會由女兒應佳妤接棒。應佳妤今天（6日）表示，現在要先守護媽媽，未來選與不選，都會做好準備。
民進黨台北市議員洪婉臻日前表示，在跑地方行程時，的確有好幾次遇到應曉薇的女兒，一開始是2個女兒都有出現，後來剩姐姐出來，也因為她年輕且外型亮麗，讓大家耳目一新。國民黨台北市議員鍾小平則說，倘若應佳妤想要選，還需面臨入黨要滿1年的條件。
應佳妤今天表示，感謝媒體先進、記者朋友的報導及關心，更感謝關心支持她的中正、萬華市民朋友，以及廣大相挺佳妤的網友們，大家的留言打氣、評論指教她都看見了。
應佳妤說，自己從小就陪著媽媽走遍中正萬華的每一個角落，陪著媽媽努力認真打拚，服務台北市民，即使在國外就學期間，也仍心繫念念不忘的中正萬華。關於2026年的動向，她現在要先做好守護媽媽的角色，「我想選與不選，都是由台北市民決定，佳妤都會認真努力做好準備。」
延伸閱讀
小紅書遭禁下個是TikTok？鄭麗文嗆綠「數位戒嚴」反民主
柯文哲喊藍白合不要再讓3%或6% 鄭麗文：會用最大誠意和善意
國民黨中台灣黨慶首站在苗栗！鍾東錦曝最憂心1事
其他人也在看
Joeman爆熱戀蕭伊！激瘦近照「撞臉林俊傑」網驚：JJ還是九妹？
百萬YouTuber Joeman（九妹）2023年7月宣布與妮婭（Niya）分手後，近日登上乾媽吳淡如節目，談及感情狀態疑似默認有新歡，女方則被起底似乎是網紅蕭伊。一舉一動備受關注的他，近日前往杜拜旅遊，意外撞臉金曲歌王林俊傑，也掀起網友熱議。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前 ・ 21
快訊！趙震雄宣佈退出演藝圈 瞬間掀輿論熱議粉絲震驚不已
韓國影帝趙震雄陷入醜聞風暴，演藝生涯面臨重大轉折，宣布正式引退，震撼娛樂圈與粉絲。韓國媒體《Dispatch》揭露，趙震雄（本名趙元俊）高中二年級時，曾涉及偷車及其他不當行為，引發網路熱議。儘管經紀公司強調，趙震雄並未涉及性犯罪，但過去的不當紀錄仍造成廣泛討論。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 54
入冬最強冷空氣「這天」報到！ 平地最低溫恐跌破10度
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導氣象專家吳德榮表示，未來一週天氣將出現明顯變化，明（7）日全台天氣晴朗穩定、白天微熱早晚偏涼，但自下週一（8日）東北...FTNN新聞網 ・ 3 小時前 ・ 2
吳君如19歲女兒原來這麼美！受邀「巴黎名媛舞會」藍色高訂禮服一出場就成最亮焦點
當天她穿著一襲濃郁藍色高訂禮服登場，裙擺在大理石地面上鋪出優雅弧度，在滿場粉、白、金色禮服之間形成最鮮明的一筆！藍色緞面在金色宮廷背景裡格外亮眼，加上層次珠寶項鍊的點綴，整體造型沉穩又高級，視線完全離不開她。其實巴黎名媛舞會向來以「最難受邀」聞名，每年只...styletc ・ 1 天前 ・ 89
驚！年輕男去露營….1個月後「手掌1症狀」 竟感染梅毒了
醫師蘇信豪表示，最近他在診間遇到一位年輕男性患者，一臉無奈地伸出雙手地說，他一個月前去露營，回來後手掌就出現紅色斑點，不知是毒蟲咬到，或接觸到髒東西過敏。因此，男子去藥局買了止癢藥膏、類固醇藥膏，擦了一個月未見好轉，不痛不癢，但反而更多了。經抽血檢測，男子確實感染了「梅毒」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 108
看好誰當台中市長？9.9萬網友投票超震撼 ：「她」領先江啟臣
2026年地方選舉在即，各縣市已陸續推出候選人。台中市長部分，民進黨定調由何欣純出戰，國民黨立委楊瓊瓔喊出「準備好了」，民眾黨立委麥玉珍也有意參選，而立法院副院長江啟臣呼聲最高。對此，最新網路投票針對4人進行調查，第1名以楊瓊瓔31.8%領先，江啟臣位居第2，2人差距很小。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 178
25歲女為瘦身「半年天天吃水煮餐」 劇烈腹痛就醫才知慘了：胰臟已大面積壞死
想快速瘦身的朋友注意了！大陸一名25歲女網紅為了短期減重，半年來每天只吃水煮雞胸肉和青花菜，結果因劇烈腹痛送醫，檢查發現胰臟已大面積壞死。醫生警告，減重不是「吃得越少越好」，錯誤方法可能傷身，健康永遠比體重數字重要。姊妹淘 ・ 1 天前 ・ 12
粿粿傳談定百萬離婚費！要求「范姜彥豐不咬王子」
明星夫妻檔范姜彥豐、粿粿（江瑋琳）的婚變延燒一個多月，今（5日）傳出重大進展。據悉，兩人經過協商，談好百萬贍養費，粿粿還要求范姜彥豐簽下離婚協議後，不再出面咬王子（邱勝翊）。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 98
羅志祥驚傳結婚生子！首露面全說了 驗DNA證明親子關係
藝人羅志祥近日推出新書《你可以笑我這個人，但請不要笑我的舞台》，卻因書中提到與經紀人小霜合作 27 年的深厚情誼，再度遭網路惡意揣測兩人「關係不尋常」。甚至有不實謠言影射小霜的一對混血兒女「其實是羅志祥親生」，引發社群瘋傳。面對無端攻擊，小霜日前主動在社群公開親子鑑定報告，結果顯示「親子關係為 0%」，正式替羅志祥與孩子還清白。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 24
高市早苗稱「尊重台灣屬中」！民進黨回應了
[NOWnews今日新聞]高市早苗昨（3）日公開重申，理解並尊重1972年《日中聯合聲明》內容，該聲明內容則指台灣是中國一部分，和最初「台灣有事論」說法不同，被網友解讀為「支持台灣是中國的一部份」。對...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 379
男子露營「以為被蟲咬」雙手長滿紅斑 問AI回答：你得梅毒了
一名年輕男子大約１個月前開心去露營，但露營回家之後身體開始出現紅斑，他自行買藥膏塗抹沒有效果。在走投無路之下，他突發奇想把症狀描述給 AI 聽，沒想到 AI 竟然回他：「手掌出現不痛不癢的紅斑，要小心是梅毒（Syphilis）。」男子大驚，急忙到醫院看診，抽血報告一出，還真的確診是梅毒！鏡報 ・ 1 天前 ・ 8
台北一處景點成日本高中生最愛 畢旅團蜂擁朝聖！撐傘排隊也要逛
台北一直是國際旅人造訪台灣的首選城市，無論是台北101的摩天身影，還是西門町的潮流魅力，都匯聚了來自世界各地的觀光客。不過，最近有網友在大稻埕區見證一股意想不到的熱潮，不少日本遊客造訪霞海城隍廟，其中不乏青春洋溢的高中生。即使細雨綿綿，學生們依舊撐傘排隊，只體驗月老的靈驗。這番景象讓原PO大感意外，原來霞海城隍廟已經晉升為日本高中畢旅的超人氣景點，這篇分享迅速引爆1.8萬人點閱、熱議。鏡週刊Mirror Media ・ 11 小時前 ・ 18
陳匡怡深夜拋震撼彈：陳柏霖追過我 網驚《我可能不會愛你》是真的
昔日「台大五姬」陳匡怡爆出張孝全曾追求過自己但沒成功後，5日凌晨突然又在臉書上發文，表示：「陳柏霖也追求過我，也沒追求到。」而陳柏霖近日涉及閃兵，又爆財務危機，已是屋漏偏逢連夜雨，如今又被陳匡怡爆出一樁過往情史，受到網友討論。鏡報 ・ 1 天前 ・ 181
週末回溫！下週強冷空氣再殺到 「這2日」恐迎首波大陸冷氣團
中央氣象署發布陸上強風特報，東北風偏強，5日晨至6日晚上桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、屏東縣、臺東縣（含蘭嶼、綠島）、澎湖縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
不婚不生遺產怎辦，刪除特留分手足還能繼承？他揪法務部謊言：遺囑被架空
繼承爭議時有所聞，如今在高齡化、少子化家戶結構改變下，台灣遺囑協會9月發起「廢除兄弟姊妹特留分」連署，主張檢討《民法》保障兄弟姊妹享有遺產「特留分」的條文，避免被繼承人立下遺囑卻無法按自行意志分配遺產，引發大批民眾響應。國民黨立委吳宗憲在臉書指出，他已提案廢除兄弟姊妹特留分，3日已啟動修法，呼籲外界共同監督法務部，別再拖延。「刪除兄弟姊妹特留分，回到遺囑自由......風傳媒 ・ 9 小時前 ・ 32
柯文哲備戰2026？她預測選這2都：實現復仇
[NOWnews今日新聞]前民眾黨主席柯文哲在昨（4）日與現任黨魁黃國昌同框直播時，突然自爆「請纓住南部」，被外界猜測是在預告參戰2026年縣市長大選。對此，媒體人周玉蔻今（5）日發文表示，柯文哲目標...今日新聞NOWNEWS ・ 16 小時前 ・ 239
愛吃麵包怕血糖飆高！中醫師曝搭配「這一物」 血糖高峰竟降30%
[FTNN新聞網]實習記者藍彥欣／台北報導剛出爐的麵包散發香甜香氣，隨著烘培市場升溫，社會上掀起一股麵包熱潮，但背後隱藏巨大的熱量炸彈，消費者擔心攝取過...FTNN新聞網 ・ 6 小時前 ・ 1
普丁強硬表態拒妥協 要求烏軍撤離頓巴斯：否則將動武奪回
普丁接受《今日印度》（India Today）訪問時表示：「不是我們動武解放這些領土，就是烏軍主動撤離。」目前俄羅斯實際控制約85％的頓巴斯地區。對此，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）已多次表明立場，堅決拒絕讓出任何領土。澤倫斯基日前指出，雖然全球確實希望戰爭...CTWANT ・ 1 天前 ・ 78
傳陳水扁斜槓開節目！任鏡電視政論主持人 台中監獄回應了
[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導保外就醫中的前總統陳水扁，傳出明年將與鏡電視合作，將斜槓電視主持人開設節目。消息傳出後，引起外界質疑，認為陳水扁多...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 510
運勢大逆轉！3大星座準備起飛 財富擋不住
運勢大逆轉！3大星座準備起飛 財富擋不住EBC東森新聞 ・ 8 小時前 ・ 發起對話