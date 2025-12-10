應曉薇女兒KP露出來！親媽「猛謝小草」實情說了
政治中心／李汶臻報導
台北市議員應曉薇涉京華城案，於今（2025）年9月在被羈押禁見1年後，以3000萬元交保。她從北所「出關」後，復出議會質詢的表現備受外界關注，她不時透過社群上傳最新動態，總能吸引網友湧入留言。日前正妹大女兒應佳妤在鏡頭前領口別上「KP」徽章引發外界熱議；對此，應曉薇今（10）日稍早透過臉書發聲了，表示「其實她很乖，她只是想…」。
應曉薇的23歲大女兒應佳妤因長相甜美出眾，在社群上的一舉一動吸引各界關注。近來有不少人擔心深陷京華城案風波的應曉薇，恐難在2026年的九合一大選中順利連任，也讓外界持續關注她「代母出征」、參選議員的可能性。但近期圍繞應佳妤的爭議不斷，繼脫口稱「原來台灣是一個極權國家」被出征後，她日前親上火線並錄製影片反擊，豈料又因領口上別著「KP」徽章，被猜測有意拉小草選票惹議。
台北市議員應曉薇的大女兒應佳妤（左圖右、右圖）經常陪母親公開現身。（圖／民視新聞）
針對應佳妤「佩戴KP徽章」一事，應曉薇今（10日）在臉書發文回應了。應曉薇一開頭先是回應稱：「其實她（應佳妤）很乖，她只是想感恩」，接著話鋒一轉談媽媽經稱：「我常教育兩個女兒，受人點滴要知恩圖報，真心相挺的朋友，當然不能忘記」，更表示「十月懷胎的女兒，我當然知道她在想什麼」。
針對女兒佩戴KP徽章一事，應曉薇發文回應了。（圖／翻攝自臉書@應曉薇）
應曉薇接著指出，母女三人都不會忘記她收押期間，小草們給予的溫暖和鼓勵。對於小草們沿途追囚車為她大喊加油、要她堅持到底的一幕幕，應曉薇表示自己都牢記在心。她也特別感謝眾多小草朋友這些日子給她們全家人帶來的很大力量，最後終於解釋應佳妤佩戴KP徽章的真實含義，指出：「把胸章別在身上，是她記得你們的方式，也是我們全家的感謝」。至於女兒是否接棒她參選，應曉薇並未提及，僅說「真心向所有關心她們的朋友說謝謝，並祝福每一位願意為中正萬華努力的人，都能記得初衷，不負這塊土地」。
《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」
原文出處：應曉薇女兒「露出KP徽章」親媽鬆口了？認「小草1舉動」全家超感動
