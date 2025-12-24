應曉薇庭上淚喊「士可殺不可辱！」 她當庭要審判長「鍘了林俊言」

應曉薇在女兒應佳妤的陪同下至台北地院出庭。（圖／翁靖祐攝）

台北地院今（12月24日）審理京華城案、政治獻金案，也是為期8日言詞辯論的最後一天。上午為應曉薇進行答辯，應曉薇維持無罪答辯，說到情緒激動之處，還放大音量說「報告審判長，我要勇敢您報告，請用虎頭鍘了林俊言」並指控林俊言檢察官「用筆在殺人」，且質問在座的檢察官「已經傷害2條人命，還要當林俊言的打手嗎？」整個答辯過程持續了40分鐘之久。

在答辯過程中，應曉薇提到過去，自己曾出演《包青天》系列裡面的角色，她說「當時包公在陰間辦案時，為何殺人的人都不在地獄，反而都在外活著？」隨後，應曉薇便加強語氣說「報告審判長，我要勇敢向您報告，請用虎頭鍘了林俊言」，一改之前情緒平穩的發言。

後續，應曉薇表示，15年以來他都依法申報，檢察官質疑的部份剛好是在疫情最嚴峻的時候，起訴書以及論告的內容留給外界的印象，就是她在用各種協會幫助京華城。針對被指控的便當會，她解釋，當天明明還有提議有關線上看診以及線上教學的內容，「只有3個提案和京華城有關」對照起來，京華城案的部份，僅有芝麻大小般的篇幅。

另外，針對密會台北市都發局前局長黃景茂，應曉薇也駁斥，並表示兩人僅在公開的拜會上見過幾次，強調公文上會事先寫上首長名字，是「公文禮儀」和「議會倫理」，並說明簽名的人不一定會到場，強調媒體報導和檢察官已經傷害太多人，直言「已經傷害了2條人命，還要當林俊言的打手嗎？」認為林俊言檢察官簡直是「用筆在殺人」。

此外，應曉薇也替辦公室的無給職顧問吳順民解釋，是在退休後被朋友介紹才來工作，強調吳順民工作認真，且因為旋轉門條款，才擔任無給職。且自己知悉國際禮儀，所以對於吳順民的宗教、婚姻以及薪水都不過問，因為是不禮貌的，並激動且語帶哽咽的說「我不捨阿！因為我在他身上留下汙點」。

應曉薇說自己始終試著理解、尊重檢察官，這也是她過去沒有太針鋒相對的原因，但這一年來卻因此深受身心煎熬，不過，最讓應曉薇感到不滿的是自己被羈押了13個月，她說「明明當天沒有去過桃園機場，自己乖乖坐在台中機場守候等待辦案人員拘提」，這卻成了收押禁見我的理由，並質問檢察官為何對我有利的證據都不見了。

應曉薇說，至今她仍不明白羈押的具體理由是什麼，40多年的演藝生涯，電視劇到現在還是一播再播，「請問我一張大眾臉，能跑去哪裡」。應曉薇語帶哽咽的說「我要奮力一搏」，強調「士可殺不可辱！」並說自己要「誓死捍衛我以及家人的尊嚴」，懇請法院能依據證據，諭知我無罪的判決。

