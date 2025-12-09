應曉薇愛女掛「KP徽章」搶攻小草票 吳怡萱大方招手：歡迎加入

應佳妤別上「KP」徽章回應時事，吳怡萱大方歡迎她加入民眾黨。（翻攝自當事人IG）

國民黨台北市議員應曉薇因京華城案遭黨內停權，其女兒應佳妤近期動作頻頻，被視為有意代母出征。應佳妤今（9日）發布影片回應時事，刻意在領口別上民眾黨前黨主席柯文哲的「KP」徽章，引發政壇熱議，被解讀為明顯想搶攻「小草」支持者選票。

應曉薇因列京華城重要被告遭國民黨開鍘，卻意外收穫來自民眾黨社群的應援，加上她有意讓大女兒頻繁亮相，應佳妤在開庭場合也有意與民眾黨支持者拉近距離，小草社群將應曉薇封為「國民岳母」。應曉薇欣然接受這個新綽號，9月生日文中更特別感謝小草，打趣向「女婿們」報告女兒「不好追」。

應佳妤此番佩戴「KP」徽章的舉動，明顯有意搶攻小草票，被認為是直接向民眾黨的支持者示好靠攏，對同選區欲披民眾黨戰袍出征的吳怡萱造成壓力。

而對此，民眾黨發言人吳怡萱則表現得相當大方，她透過文字訊息回應表示：「樂見年輕人認同KP（柯文哲）的理念，歡迎加入台灣民眾黨。」吳怡萱曾於2022年參選該選區以「落選頭」飲恨，預料將繼續出征2026選舉。





