應曉薇挺女「狂留言已提告」忙中有錯 應佳妤：羨慕有愛我的媽咪？

應曉薇（右）多次出庭都有大女兒應佳妤（左）在旁陪伴。（資料畫面）

國民黨台北市議員應曉薇因涉京華城案，多次出庭都由大女兒應佳妤陪同亮相，近期兩人一起勤跑活動，接班意味濃厚，應佳妤也會透過社群談論時事，常與網友你來我往，媽媽應曉薇也力挺女兒到底，勤奮海巡狂刷一排「已提吿」，只不過疑似不諳社群操作，留下對女兒應佳妤提告的神奇畫面。

律師林智群發現兩母女的特殊對話，今（6日）將Threads上回覆紀錄截圖並轉發到臉書粉專，只見應佳妤回覆網友「不光憑市議員薪水≠貪污」，應曉薇緊接著接話「提告」，但受限於社群回覆格式，雙方對話就成了媽媽提告女兒的神奇畫面。

林智群也簡短點評「母女很不熟，在網路上互嗆？」，貼文引來網友熱議，「瘋起來連女兒都告」、「超好笑根本娛樂新聞」、「演戲而已，她媽就是個演員！！（我沒有罵人）、「小編不是同一個吧」。

對此，應佳妤今透過社群回應，她貼出包含網友在內的完整留言對話，稱被「偷換概念」、「用民主立可白把前面的資訊塗掉」，並表示「媽咪應曉薇」就是為了應援而留言，還反問「羨慕我有位很愛我的媽咪嗎？」。





