應曉薇控退休高官「淫棍」挨告 最終結果出爐

國民黨台北市議員應曉薇。資料照。翻攝應曉薇臉書



京華城弊案尚未爆發前，台北市議員應曉薇陪同1名女子召開記者會，指控經濟部礦物局1名退休高官性侵，還痛批「躲在公務機關裡的淫棍！」。台北地檢署以罪嫌不足處分不起訴後，這名高官反控被害女子及應曉薇涉犯誣告及妨害名譽罪，北檢調查後發現妨害名譽的部分已逾6個月追訴期，而誣告罪的部分則認為沒有積極證據可以證明，將2人處分不起訴。高官不服提再議，但台高檢署認為全案已調查完備，予以駁回，不起訴處分確定。

2023年6月12，應曉薇陪同1名女子召開記者會，這名女子指控，1名任職經濟部礦物局的官員在退休後到石礦業同業公會任職，同時以招募義工名義，邀請她擔任石礦業同業公會義工。期間，這名高官竟對她毛手毛腳，甚至性侵得逞，她曾試圖拿手機蒐證，但此舉卻激怒對方，不僅將她手機打壞，還對她施暴，當時她曾前往醫院驗傷後報警處理，只是最後怕事情鬧大讓家人知道，只好以和解收場。

當時應曉薇還加碼爆料，這名退休高官在得知要召開記者會時，透過各種關係施壓，企圖阻止她召開記者會，她痛批「根本就是躲在公務機關裡的淫棍！」，而為了替這名女子討回公道，她也陪同被害女子報案。

針對女子提告退休高官性侵的部分，台北地檢署調查後認為僅有女子的單一指訴，沒有事證可以證明被告涉嫌重大，因此處分不起訴。而待不起訴處分確定後，這名退休高官於今年1月3日提告，指控這名女子及應曉薇在召開記者會的說法子虛烏有，因此對2人提起妨害名譽及誣告罪告訴。

檢察官調查後認為，就妨害名譽的部分，應曉薇2人在2013年6月13日召開記者會時，這名退休高官已知悉，卻遲在今年1月3日才提出告訴，早已逾6個月的告訴期；另外就誣告的部分，則沒有積極的事證可以證明，因此認為2人罪嫌不足，處分不起訴。

