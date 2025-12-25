應曉薇暴瘦20公斤 女兒應佳妤質疑羈押正當性：士可殺不可辱

國民黨台北市議員應曉薇因涉入京華城案，遭到黨內停權處分，其女兒應佳妤傳出可能「代母出征」參選北市第五選區（中正、萬華）。而在24日，應佳妤發文透露，媽媽交保後瘦了20公斤，一直到最近身體才慢慢恢復，她質疑，羈押媽媽13個月的正當性到底在哪？「士可殺不可辱」。

台北地方法院審理京華城、政治獻金等案，24日辯論終結，公訴檢察官指民眾黨前主席柯文哲等人違背職務行收賄、圖利構成貪污罪，建請法官求刑柯28年6月、應曉薇16年6月、威京集團主席沈慶京17年；合議庭訂於明年3月26日宣判，諭知柯文哲、沈慶京、應曉薇及李文宗須到庭聽判。

應佳妤24日在臉書發文表示，媽媽應曉薇被羈押13個月，有13個月自己見不到媽媽，媽媽也錯過了妹妹的畢業典禮。她指出，媽媽交保後瘦了20公斤，一直到最近身體才慢慢恢復。但到現在還是不知道，羈押媽媽13個月的正當性到底在哪裡，「檢察官忽略了來回機票的事實，卻認定她有逃亡的可能」。

應佳妤直言，這一年很多人走進北院，有人為了支持柯文哲，也有人只是想看看，台灣的司法到底發生了什麼事，辯論結束對自己來說，也像是這一年北院日常的一個階段性畢業。相信大家還是會繼續為柯文哲加油，也會持續為司法的公正，甚至為了近日憲法獨立性所帶來的疑問站出來，未來一定還有很多挑戰，但自己已不像1年前那樣無助，「因為有一群善良的小星星，正在一起努力、一起撐著，心存善念，盡力而為，士可殺不可辱」。

