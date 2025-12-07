應曉薇正妹女兒翻車！脫口「台灣是極權國家？」認了：誇張說法

政治中心／綜合報導

台北市議員應曉薇23歲大女兒應佳妤，擁有神似媽媽年輕時的美貌，就學時期就經常陪跑地方助選，直到近期多次為媽媽發聲再次引起關注。隨著2026年九合一大選將至，應曉薇因捲入京華城弊案、恐難以連任，傳出有意接棒的應佳妤昨（6日）也表態，無論選與不選「都準備好了」。然而才釋出未來動向的她，近日在談及小紅書被封一事時，因脫口稱「原來台灣是一個極權國家」大翻車被罵翻，應佳妤也緊急發聲澄清，「只是誇飾的形容」。

中國社群「小紅書」近期因涉及大量詐騙又不配合調查，被內政部下令暫時封鎖1年。此舉令應佳妤不滿頻頻發聲，她昨（6日）發出自拍影片感嘆，「我在英國留學時，以為台灣是1個民主國家，結果回來後發現，原來台灣是一個極權國家，沒想到有一天在自己的國家用手機上網，還得開VPN」、「沒想到回家後，比出國更需要VPN。」不過影片一出，留言區瞬間大翻車，「妹妹，你先查查極權國家是什麼意思」、「然後妳還想要在極權國家台灣參選？」、「笑死，禁用一個app叫做極權國家，你去英國學了什麼？」。

應佳妤表示，原以為台灣是民主國家，「結果回來後發現，原來台灣是一個極權國家」。（圖／翻攝「queenamoon.official」Threads）

應佳妤表示，原以為台灣是民主國家，「結果回來後發現，原來台灣是一個極權國家」。（圖／翻攝「queenamoon.official」Threads）

眼見引發熱烈討論，應佳妤今（7日）再次發聲澄清，「我想說明，『極權國家』這個詞在影片中只是誇飾的形容，用來表達我對民主狀態的擔憂，而不是在認為台灣真的成為極權國家。如果這樣的表述讓部分人感到不舒服，我理解，也感謝大家願意提出意見。」她補充，真正的極權國家需要全面控制思想、媒體、私人生活與經濟，「台灣當然不符合這些條件。我清楚知道我們仍然生活在民主社會，因此影片的語氣是一種強化感受的比喻，而不是對體制的定義。」

應佳妤（左）被猜測有意接棒媽媽應曉薇（右）參選。（圖／翻攝「queenamoon.official」Threads）

應佳妤解釋，之所以會說出這句話，是因為最近台灣出現一些現象，包括行政與立法的緊張、媒體環境受政策影響、重大案件調查透明度不足，以及言論相關法案引發的討論，「這些都不是極權，但確實讓人思考民主是否正在承受壓力。」因此她強調，影片只是想呈現對現況的感受，「用誇張的說法提醒大家注意變化，並不是想要挑起衝突，希望這段說明能讓大家更清楚我當時的原意」，文末再度感嘆「最近一直解釋，希望懂的人懂」。

應佳妤回應爭議言論。（圖／翻攝「queenamoon.official」Threads）





