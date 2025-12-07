應曉薇涉京華城案遭停權 女兒應曉妤喊準備好選中正萬華

應曉薇女兒應曉妤近期積極參與地方活動，被外界解讀有意「代母守土」，她強調無論選或不選，都已準備好投入服務。（圖／黃耀徵攝）

國民黨台北市議員應曉薇涉入京華城容積率案，遭黨內停權處分。隨著2026地方選舉腳步逼近，她是否能再披戰袍參選仍待觀察。不過，近期她的女兒應曉妤頻頻現身地方，被外界解讀有意「代母守土」，延續母親在中正、萬華選區的基層經營。對此，應曉妤昨（6）日晚間回應，「選或不選，都準備好了」。

應曉妤表示，自己從小跟著母親走訪中正、萬華兩區，看著應曉薇為地方奔走、服務選民，也在耳濡目染下對公共事務產生興趣。她提到，即使在國外就學期間，也常思考如何以更進步的方式照顧弱勢族群、改善市民生活品質。

廣告 廣告

她說，現階段最重要的角色是「守護媽媽」，至於未來選與不選議員？應佳妤都準備好了。她認為參選與否並非由她一人決定，而是交由台北市民選擇，「佳妤都會認真努力做好準備，謝謝大家」她也提及，日常選民服務不會中斷，將持續踏實做好每一件事。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

看似健康卻一睡不醒！冬季睡覺猝死風險激增 醫揭7大高危險族群

婆婆執意住下「幫做月子」遭拒！她請尪回絕被怪「趕婆婆」掀論戰

最樂觀美女！老家被大火燒光 她站廢墟淡定微笑合照：只要爸媽平安