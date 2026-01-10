應曉薇爆鍾小平違停 開轟"三進三出小瓶子.全黨唾棄"

政治中心／綜合報導

國民黨台北市議員應曉薇，在臉書點名同黨議員鍾小平，秀出他參加公祭，助理違停的照片，直呼官威太大，並開轟他曾經傷害、欺負黃呂主委，對此鍾小平出面回應，黨內要團結，沒必要偷拍，更說應曉薇找錯人算帳，又不是他羈押黃呂錦茹。

在臉書PO出照片，一輛白色轎車，在路邊違停，國民黨北市議員應曉薇，痛批同黨同區的議員鍾小平，不遵守交通規則，擋住車道，酸他是官威太大，平時對他人偷拍、按鈴申告，這次要回敬他，呼籲交通大隊依法開罰。

台北市議員（國）應曉薇說：「這是很不好的示範，尤其是身為民意代表，更要以身作則。」

台北市議員（國）鍾小平說：「助理在車上，我就下車，然後就偷拍，她拍我也沒什麼意見；鄭麗文剛上來，我們要多支持黨、要多團結、要愛護這個黨，因為團結都打不過民進黨，何況還往內互打。」





其實，違停照只是紛爭的冰山一角，應曉薇還要替，前黨部主委黃呂錦茹出氣，開嗆鍾小平是三進三出的藍營小瓶子，當年有死亡連署書，同黨同志都很清楚，是誰搞得鬼，暗指鍾小平躲在背後傷害人，並烙下狠話再欺負黃呂主委，全黨會唾棄你。

台北市議員（國）應曉薇說：「我自己有戴電子監控器，在充電時那個線很長，被線絆倒撞到花瓶，就想到黃呂的處境，大家都叫他小瓶子，他習慣性去落井下石同黨的人，真的不是太好。」





台北市議員（國）鍾小平說：「冤有頭、債有主，妳認為她冤枉的話，妳就去找台北地檢署檢察長去算帳，跟我沒有關係，不是我把黃呂壓起來的，妳選妳的、我選我的，不必要拿我當選舉的對象。」

鍾小平反嗆應曉薇為了選舉，找他開刀。不過其實兩人恩怨已久，這回替前主委黃呂出氣，也只不過剛好而已。至於，國民黨內的團結兩字，也成了各自表述。

