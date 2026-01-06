應曉薇留言喊「提告應佳妤」！網傻了：媽媽敵我不分

政治中心／綜合報導



國民黨台北市議員應曉薇捲入京華城弊案，23歲大女兒應佳妤因多次為媽媽發聲引起關注，但除了女兒外，應曉薇本人也頻繁使用社群平台，為女兒應佳妤拉抬聲勢。不過，近日應佳妤透過Threads替媽媽澄清有關網友批評她貪汙一事時，應曉薇本人卻在底下留言喊「提告」、「你哪位？」、「那還看」等語，讓不少網友笑喊「媽媽敵我不分」、「大義滅親啦」、「母女濾鏡開到互相不認識」。





應曉薇大義滅親？瘋狂留言喊「提告女兒應佳妤」網一看傻了：媽媽敵我不分

台北市議員應曉薇的大女兒應佳妤（左圖右、右圖）經常陪母親公開現身。（圖／民視新聞）

由於應曉薇捲入京華城弊案，因此應佳妤多次在Threads上替媽媽澄清，並對於網友們相關指控一一進行回覆，不過日前被網友嗆「不要貪污哪會被羈押？不對，沒有額外的收入，光憑市議員的薪水，你們姊妹哪來的錢出國留學？」，應佳妤則親自回「不光憑市議員薪水≠貪污」，沒想到此話一出，應曉薇本人卻親自留言「提告」。

應曉薇大義滅親？瘋狂留言喊「提告女兒應佳妤」網一看傻了：媽媽敵我不分

應佳妤則親自回網友「不光憑市議員薪水≠貪污」，應曉薇本人卻親自留言「提告」。（圖／翻攝自 Threads）





除此之外，在昨（5）日被網友嗆「你媽用貪污的錢讓你上好學校，結果智商就這樣子？」後，應佳妤則貼出哏圖嗆「你可不可以運作一下你的大腦」後，網友則回「哪裡說錯？是你媽沒貪污還是你沒有讀好學校？還是覺得你的智商是隨著被打臉的次數逐步增高？」，應佳妤便回「你哪位 這麼氣」，不料媽媽應曉薇又回「你哪位？」，甚至在應佳妤回嗆「封鎖你比較快」後，應曉薇再度寫下「那還看？手眼就是不誠實？」。









應曉薇大義滅親？瘋狂留言喊「提告女兒應佳妤」網一看傻了：媽媽敵我不分

應佳妤回「你哪位 這麼氣」，不料媽媽應曉薇又回「你哪位？」。（圖／翻攝自 Threads）









應曉薇大義滅親？瘋狂留言喊「提告女兒應佳妤」網一看傻了：媽媽敵我不分

應佳妤嗆「封鎖你比較快」，應曉薇則表示「那還看？手眼就是不誠實？」。（圖／翻攝自 Threads）





眼看應曉薇疑似大義滅親、敵我不分，相關截圖也瞬間在社群上瘋傳，網友們紛紛嘲諷「大義滅親啦」、「媽媽敵我不分」、「母女濾鏡開到互相不認識」、「是我啊媽」、「還需要敵人嗎？」、「連自己女兒都告」、「這又是什麼劇情？」。不過，也有網友認為，應曉薇應該只是要回覆該名網友，並非開嗆應佳妤，只是單純不熟悉Threads留言機制，才會導致回錯人。



《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

