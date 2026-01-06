應曉薇疑開嗆女兒喊「提告」！應佳妤本人曝真相

政治中心／周孟漢報導



由於國民黨台北市議員應曉薇捲入京華城弊案，因此她的23歲大女兒應佳妤，近來頻頻透過社群替媽媽發聲，應曉薇本人也頻繁使用社群平台，不僅幫自己澄清，也為女兒應佳妤拉抬聲勢。不過，近日網路上卻瘋傳多張應曉薇本人在應佳妤留言底下嗆「提告」、「你哪位？」、「那還看」等語，笑翻一票人。對此，應佳妤做出回應，回應酸民「媽咪應曉薇就為我應援來留言啊，怎麼了嗎？」。





台北市議員應曉薇（右）的大女兒應佳妤（左）經常陪母親公開現身。（圖／民視新聞）

應佳妤近日在Threads上被網友嗆「不要貪污哪會被羈押？不對，沒有額外的收入，光憑市議員的薪水，你們姊妹哪來的錢出國留學？」，應佳妤則親自回「不光憑市議員薪水≠貪污」，沒想到此話一出，應曉薇本人卻親自留言「提告」。

應曉薇疑似不熟悉Threads留言機制，揚言「提告自己女兒應佳妤」，笑瘋全場。（圖／翻攝自臉書粉專《姆士捲》）





而在昨（5）日，應佳妤回網友「你哪位 這麼氣」時，媽媽應曉薇又回「你哪位？」，甚至在應佳妤回嗆「封鎖你比較快」後，應曉薇再度寫下「那還看？手眼就是不誠實？」。眼看應曉薇疑似不熟悉Threads留言機制，導致回錯人，網友們也紛紛嘲諷「大義滅親啦」、「媽媽敵我不分」、「母女濾鏡開到互相不認識」。

應佳妤做出回應。（圖／翻攝自 Threads）

應佳妤曬出留言順序澄清。（圖／翻攝自 Threads）





面對網友們酸言酸語，應佳妤稍早則透過Threads做出回應，認為這些酸民們又在偷換概念，將前面網友們回覆的資訊塗掉，「再用這種斷章取義的截圖帶風向，連做圖美編都省下來了呢」，霸氣開嗆「媽咪應曉薇就為我應援來留言啊，怎麼了嗎？羨慕我有位很愛我的媽咪嗎？」。









《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

