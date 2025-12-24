應曉薇脫稿演出！激動淚求審判長...哭喊：請用虎頭鍘鍘了林俊言
台北地方法院審理京華城弊案，今（24日）輪到前台北市議員應曉薇答辯，她不斷向審判長訴說委屈，痛罵偵查檢察官林俊言抹黑、凌虐霸凌，希望法院還他清白，隨後更直接脫稿演出，激動對著審判長江俊彥哭喊：「請用虎頭鍘鍘了林俊言！」
應曉薇表示，檢察官在起訴書與論告中指控她帶沈慶京拜會前市長柯文哲、副市長彭振聲，甚至指她辱罵、罰站市府公務員，但這些情節「完全沒有發生過」，卻被描述得煞有其事。她質疑，僅因他人簡訊對話提及她的名字，檢方未經查證就列為犯罪事實，「為何只針對我？只是因為我問政積極、公開資料容易取得嗎？」
應曉薇指出，民意代表的職責就是接受人民陳情、轉達市府依法處理，她任職期間共處理917件服務案件，京華城案僅占其中極少數。她表示，京華城案因有監察院糾正文作為佐證，才會具體受理，並依程序轉交市府。
她強調，自己並非都市計畫專家，僅是轉達陳情並關心進度，無論召開協調會、參與便當會或與行政官員溝通，都是長期一貫的為民服務模式，與其他陳情案件並無差異。
針對檢方指控她透過便當會向市府施壓，應曉薇反駁，便當會是市長與議員的公開座談，參與人數動輒數十人，性質與「市長與里長有約」相同。她指出，16場便當會中僅3場提及京華城，且討論內容涵蓋多項市政議題。
結餘款還在帳戶裡 「行賄會如此公開透明嗎？」
應曉薇強調，民意代表沒有能力也沒有權力改變法令，案件是否准許，最終仍由公務機關依法裁量，「行政官員感受到壓力，不等於客觀上存在違法施壓。」
對於檢方指控透過協會收受賄款，應曉薇嚴正否認。她表示，與沈慶京的認識源於長期投入監所教化工作的共同理念，沈慶京的捐款是公開、合法、可查的公益捐贈，支票入帳、開立收據、依法申報稅務，並於疫情期間用於救災、防疫與公益活動。
她指出，相關協會至今仍有數百萬元結餘，若是賄款「怎可能多年後還躺在帳戶裡？」她也反問，哪有行賄會以如此公開透明、易於追查的方式進行。
應曉薇強調，自己無暇也無能力參與協會經營，更未掌控任何協會財務。她並替無給職顧問吳順民抱不平，指出吳退休後基於專業與公益理念義務協助市民服務，其在其他公司領取報酬屬個人專業勞務，與擔任她的顧問無涉。
她也否認檢方所稱與前官員「密會」的說法，強調所有接觸均在公開場合或依法召開的會議中，痛批檢方「不懂公文禮儀與議會倫理，卻任意抹黑」。
引電視劇包青天 「殺人的都不在地獄，還活著」
應曉薇表示，自己遭羈押長達13個月，卻至今不明白具體理由為何，並質疑檢方刻意忽略對她有利的證據，以維持羈押必要性。她直言，檢媒連日抹黑，已嚴重傷害她與家人的人格尊嚴。
應曉薇向法院喊話，自己15年來投入公益、服務弱勢，從未索賄，從演藝圈轉入政壇只是希望回饋社會，「政治是一時的，但清白是一輩子的事」，懇請法院依證據判決，還她清白。
此外，應曉薇在陳述時數度脫稿演出，她表示自己曾參與演出電視劇《包青天》，「為什麼包公在陰間辦案時，殺人的人都不在地獄，反而都在外活著？」，並激動向審判長哭喊：「報告審判長，我要勇敢向您報告...請用虎頭鍘鍘了林俊言！」
