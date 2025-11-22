應曉薇「暫時停權處分可望撤銷」 避免她退國民黨拚連任、瓜分藍營票源

即時中心／徐子為報導



國民黨籍台北市議員應曉薇因涉入關說京華城容積弊案，去（2024）年9月被黨中央考紀會暫時停止黨權處分，不過同黨涉入台智光案一審被判刑的北市議員陳重文，以及涉賭博、貪污案被起訴的市議員葉林傳，兩人都沒被停權，引發「雙標」爭議。黨內評估應曉薇案已交付中央考紀會重新審理，待近期開會審議時，極有可能做出撤銷暫時處分，並交回台北市黨部依後續司法判決結果處理。





媒體《自由時報》引述國民黨內消息來源，評估如此應曉薇即可恢復黨權，取得獲黨提名競選連任資格，這就可以避免未來應曉薇脫黨參選，防止她瓜分藍營票源，即便日後地方法院一審判決有罪，根據「國民黨黨員違反黨紀處分規程」第20條規定，須經法院判決「有罪確定」，也就是需定讞，才會被撤銷或開除黨籍。



面對外界解讀此舉是「翻案」，黨內人士澄清，當初應曉薇考紀案是「暫時處分」，去年9月中央考紀會是以應曉薇鉅額交保以及羈押的理由，給予「暫時停權處分」，如今暫時處分的時間已屆期，就應回到由地方黨部審理。



據悉，國民黨台北市黨部日前去函中央考紀會，稱還有比應曉薇情節更為嚴重的其他市議員考紀案，尚未呈報中央處理，請求中央考紀會針對應案再行衡酌考量。



據分析指出，考量應曉薇已獲解除羈押，且停權的暫時處分時間已超過1年，因此未來中央考紀會召開委員會議時，很有可能會撤銷暫時處分，並發回台北市黨部依後續司法判決結果處理。



此外，具中配身分的國民黨中常會何鷹鷺，因穿著印有毛澤東頭像的衣服拍抖音影片，且公開主張「希望早日讓台灣回到祖國的懷抱」，日前遭中央考紀會全員通過停職處分，後經申訴，中常會通過該處分案，退回考紀會再行審議。





