應曉薇「暫時停權處分可望撤銷」 避免她退國民黨拚連任、瓜分藍營票源
即時中心／徐子為報導
國民黨籍台北市議員應曉薇因涉入關說京華城容積弊案，去（2024）年9月被黨中央考紀會暫時停止黨權處分，不過同黨涉入台智光案一審被判刑的北市議員陳重文，以及涉賭博、貪污案被起訴的市議員葉林傳，兩人都沒被停權，引發「雙標」爭議。黨內評估應曉薇案已交付中央考紀會重新審理，待近期開會審議時，極有可能做出撤銷暫時處分，並交回台北市黨部依後續司法判決結果處理。
媒體《自由時報》引述國民黨內消息來源，評估如此應曉薇即可恢復黨權，取得獲黨提名競選連任資格，這就可以避免未來應曉薇脫黨參選，防止她瓜分藍營票源，即便日後地方法院一審判決有罪，根據「國民黨黨員違反黨紀處分規程」第20條規定，須經法院判決「有罪確定」，也就是需定讞，才會被撤銷或開除黨籍。
面對外界解讀此舉是「翻案」，黨內人士澄清，當初應曉薇考紀案是「暫時處分」，去年9月中央考紀會是以應曉薇鉅額交保以及羈押的理由，給予「暫時停權處分」，如今暫時處分的時間已屆期，就應回到由地方黨部審理。
據悉，國民黨台北市黨部日前去函中央考紀會，稱還有比應曉薇情節更為嚴重的其他市議員考紀案，尚未呈報中央處理，請求中央考紀會針對應案再行衡酌考量。
據分析指出，考量應曉薇已獲解除羈押，且停權的暫時處分時間已超過1年，因此未來中央考紀會召開委員會議時，很有可能會撤銷暫時處分，並發回台北市黨部依後續司法判決結果處理。
此外，具中配身分的國民黨中常會何鷹鷺，因穿著印有毛澤東頭像的衣服拍抖音影片，且公開主張「希望早日讓台灣回到祖國的懷抱」，日前遭中央考紀會全員通過停職處分，後經申訴，中常會通過該處分案，退回考紀會再行審議。
《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」
原文出處：快新聞／應曉薇「暫時停權處分可望撤銷」 避免她退國民黨拚連任、瓜分藍營票源
更多民視新聞報導
行李準備好！東京池袋住宿現甜甜價 1晚最低不到700
遭爆回鍋參選桃園有贏面 鄭文燦震撼回應「這14字」曝心境
該緬懷為國奮戰的國軍！賴清德發文致敬黃百韜 暗諷鄭麗文追思吳石
其他人也在看
暫時停權處分可望撤銷 避免應曉薇脫黨參選瓜分藍營票源
國民黨台北市議員應曉薇因涉京華城案，去年9月被黨中央考紀會暫時停止黨權處分，但同黨涉入台智光案一審被判刑的議員陳重文，以及涉賭博、貪污案被起訴的議員葉林傳，兩人都沒被停權，引發雙標爭議，據黨內評估，應曉薇案已經交付中央考紀會重新審理，待近期召開考紀委員會議時，極有可能做出撤銷暫時處分，並交回台北市黨自由時報 ・ 1 天前
TWICE抵達高雄機場 粉絲熱情接機（1） (圖)
台灣成員子瑜所屬的韓團TWICE即將在高雄國家體育場（世運主場館）開唱，成員21日下午抵達高雄機場，她們未走VIP通道，而是與一般旅客一起出關，眾多粉絲在入境大廳守候。中央社 ・ 1 天前
假出金集團詐騙逾157億元 主嫌歐俞彤一審判24年
（中央社記者林長順台北21日電）台北地檢署偵辦「斬金行動專案」，查獲全台最大「假出金」犯罪集團，詐騙逾157億元，起訴主嫌歐俞彤等80名被告，並對歐女求處25年以上徒刑。台北地方法院今天判處歐女有期徒刑24年，可上訴。中央社 ・ 1 天前
「宣揚統一中配」何鷹鷺國民黨中常委身分暫時保住了 中常會將處分退回
即時中心／徐子為報導具中配身分的國民黨中常會何鷹鷺，因穿著印有毛澤東頭像的衣服拍抖音影片，並公開主張「希望早日讓台灣回到祖國的懷抱」，日前遭國民黨中央考紀會全員通過停職處分，後經申訴，中常會通過該處分案退回考紀會再行審議。民視 ・ 22 小時前
習近平願意當中華民國中國區區長？ 國民黨拋出一國兩區有沒有先知會北京？｜鏡轉全球｜#鏡新聞
加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 1 天前
鄭麗文談2028「會幫候選人鋪好路」：國民黨路線絕對加分
【記者李俊毅／台北報導】國民黨主席鄭麗文本月接棒黨魁一職，她近日接受媒體專訪，暢談黨務革新、大選布局。針對2026、2028大選，鄭麗文透露為何點名盧秀燕、韓國瑜、蔣萬安都可能是2028黨內總統候選人，其實用意是「要保護候選人」 。壹蘋新聞網 ・ 1 天前
月世界垃圾山主謀曝光 地方藍綠民代隔空互批
國民黨立委陳菁徽因質疑月世界垃圾山事件，遭高市府指控抹黑並揚言提告，陳菁徽隨後又質疑「請問高雄市民同意自己的稅金用來替高雄市長陳其邁出氣嗎？」引發藍綠互槓。民進黨高市黨部痛批，陳菁徽荒腔走板的「三條線邏輯」，就是誤導大眾、抹黑的政治操作，而高市議會國民黨團則聲援陳菁徽，並回嗆陳其邁市府別用濫訴掩蓋綠營與自家里長的深厚關係。中時新聞網 ・ 23 小時前
藍白優勢三讀通過地制法 雲林副縣長可增1人 張麗善：會審慎評估
立法院院會昨三讀通過《地方制度法》修正案，縣市政府置副縣市長2人，雲林縣長張麗善今 （22）日受訪表示，現在是多元社會，因此服務項目多也廣泛，因此當然希望增加人事員額，而縣內人才濟濟，第2位副縣長會審慎評選。立法院院會昨天在藍白人數優勢下三讀通過《地方制度法》修正案，縣市政府置副縣市長2人，直轄市政自由時報 ・ 23 小時前
颱風鳳凰重創蘇澳 姊妹城鎮日本館山市募資協助
（中央社記者沈如峰宜蘭縣22日電）宜蘭縣蘇澳鎮11日遭逢重大水患，約3200戶受影響。剛與蘇澳鎮締結為姊妹城鎮的日本千葉縣館山市，即日起至12月19日，於館山市6處地點設置捐款箱，呼籲民眾捐款救災。中央社 ・ 23 小時前
尹錫悅內亂罪審理大翻車！關鍵證人承認：逮捕名單是看網路照片補的
韓國首爾中央地方法院20日繼續審理前總統尹錫悅內亂罪刑事案件。朝鮮日報報導，當天關鍵證人、國家情報院前第一次長（副院長）洪壯源出庭，就備受爭議的「逮捕名單」手寫備忘錄接受質詢。這份名單被檢方視為尹錫悅政府企圖逮捕國會議員與政敵的核心證據，包含多名在野黨議員與法官姓名。洪壯源供稱，名單部分內容來自其記憶，另有部分是事後參考「網路上網友製作的圖片」後補充寫入，當庭引發譁然。聯合新聞網 ・ 1 天前
「擁愛反暴力 鄰里齊守護」 114年度國際終止婦女受暴日宣導活動
鍾和風/高雄報導 為響應「國際終止婦女受暴日」，社會局家防中心於今（22)日下午在衛武營都會公園夏日...銳傳媒 ・ 22 小時前
中國男學生「穿裙」賽跑奪冠！校方「這原因」取消資格
國際中心／李明融報導中國廈門一名男高中生參加跑步比賽時，因穿裙子、戴假髮扮演遊戲角色，而且還在比賽最後大幅領先對手奪下冠軍，不過事後校方竟因為他穿裙子參賽，以「違反體育精神」取消資格，消息曝光之後引發許多學生不滿，網友也發聲力挺男學生，怒嗆校方請科普一下什麼是體育精神？奧運一直喊的，更高，更快，更強難道不算嗎？」。民視 ・ 2 小時前
政院版財劃法再掀兩院大戰 他轟邏輯矛盾：急著想搶功
行政院提出院版《財劃法》修法，引發在野黨炮轟，指政院未公布試算、打模糊仗，院版忽視地方政府的財政努力，懲罰對國家經濟貢獻高的縣市，再成藍綠攻防話題；國民黨桃園市議員凌濤對此痛批，更矛盾的是，卓榮泰還指控立院版本會造成「財政土石流」，但自己提出的版本卻高達「1.2兆」，比立院的 1.16兆餘「多了 319億」，也未提出相關試算表和增加的計劃型補助說明，一邊反對一邊增加，不僅邏輯不一致，更是不負責任的表現。中時新聞網 ・ 1 天前
今晚揭獎！金馬62典禮3大亮點 陳淑芳「母女同台」范冰冰有望現身
第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）日在北流登場，今年金馬現場巨星雲集，當天除了有李安、張震、翁倩玉、楊貴媚、桂綸鎂等人出席外，國際影星則邀來日本金像獎影帝西島秀俊，而時隔9年再以《地母》入圍金馬獎最佳女主角的范冰冰，傳出有望現身典禮，導演張吉安昨神秘表示：「會給大家驚喜！」一起來看看本屆金馬典禮亮點。自由時報 ・ 22 小時前
重啟軍事對話！中美夏威夷舉行海空安全會晤 聚焦降低風險
據大陸官方與美國印太司令部消息，中美兩軍於18日至20日在美國夏威夷舉行2025年度中美海上軍事安全磋商機制第二次工作小組會議和年度會晤，該會議旨在促進相關人員之間的討論，專注於降低不安全與不專業遭遇的風險。本次會晤是兩國軍方逐步恢復溝通管道的重要一步。中天新聞網 ・ 23 小時前
冬天手腳變冰棒？中醫推4食物暖身補腎
生活中心／杜子心報導明天（22 日）將迎來二十四節氣中的「小雪」，也代表著天氣將會越來越冷，許多人趁著冬天進補，喝熱湯讓身體暖起來。澄品中醫在臉書粉專提醒，這個時候其實已經進入「身體需要被溫補」的階段，如果能順著節氣調整飲食，不只能提升免疫力、改善循環，還能在寒冬真正來臨前，把身體底子先打好一層「防護罩」。中醫強調，小雪養生的核心概念就是3件事「補腎陽、強抵抗、潤乾燥」，也因此吃對食物比一味進補更重要。民視健康長照網 ・ 1 天前
跨世代展現城市暖實力 新北志工日3千人齊聚
【民眾新聞葉柏成新北報導】新北市政府為慶祝國際志工日，今（22）日在大都會公園舉辦主場慶祝活動！市長侯友宜到場 […]民眾日報 ・ 23 小時前
台南後壁烏樹林暫置場大火 市長黃偉視察殘火處理
記者陳佳伶／後壁報導 台南後壁區烏樹林的丹娜絲風災廢棄物暫置場二十一日晚上發生大火，…中華日報 ・ 22 小時前
公車同時來兩台怎麼攔？ 司機教：揮左手代表第2台
平時搭公車會怎麼攔車呢？大部分人都只舉右手揮一揮吧，不過日前有乘客困擾，同時來兩台要搭的是後面那一台，要怎麼讓司機不要誤會呢？怕攔到的不是要搭的那台，就有一名客運司機教學，一起來看。 #公車#兩台#招手方式東森新聞影音 ・ 23 小時前
與男友吵架狂灌600cc高粱酒 女倒臥超商送醫
南投縣 / 綜合報導 南投一名48歲女子，和男朋友吵架，她賭氣跑到超商買了一瓶600CC的58度高粱酒，一飲而盡，沒多久就醉倒不省人事，警方到場時，女子意識模糊，還吐出紅色不明液體，救護車趕緊把她送醫治療，醫師提醒，酒精不但會造成意識不清、嘔吐，飲用過量還可能引發休克，尤其平常不常喝酒的人更要注意。48歲女子倒在超商內，意識模糊，家人又急又無奈，女子家人VS.女子說：「妳這樣子，救護車來，警車也來，大家都來麻煩，店員也沒辦法營業。」員警VS.女子說：「需不需要我們扶妳，(好)。」女子原本還能跟員警對話，但隨後就不省人事，還吐出紅色不明液體。員警趕緊叫救護車，原來女子和男朋友吵架，賭氣跑到超商，買了一瓶600CC的58度高粱酒，一飲而盡，員警VS.消防人員說：「可能有吵架，然後她就喝高粱，聽說她平常沒有在喝酒。」女子平常不喝酒，卻一口氣乾掉整瓶高粱，救護人員緊急把她送醫治療，化解危機，醫師指出，酒精會造成人體意識不清、嘔吐，飲用過量還可能引發休克致命。南投醫院神經內科主任張嘉為說：「甚至你可能過度飲酒，可能造成昏迷，誘發嘔吐反射，真的吐出來，結果就在昏迷情況下，造成吸入性肺炎，甚至直接造成氣管的阻塞，造成缺氧而死亡。」過去曾經有民眾喝完半瓶高粱後猝死，也有女大生喝完高粱酒睡著，結果被嘔吐物卡住氣管窒息死亡的意外，醫師提醒，平常不喝酒，或本身有心血管疾病的人，更要小心飲酒過量，以免造成生命危險。 原始連結華視影音 ・ 1 小時前