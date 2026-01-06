應曉薇Threads上海巡 竟對女兒喊「提告」！截圖曝光網瘋傳

政治中心／綜合報導

國民黨北市議員應曉薇涉京華城弊案，而女兒應佳妤因多次為媽媽發聲引起關注。近日，應曉薇頻頻在社群媒體上「海巡」，並針對部分網友留言嗆聲喊告，不過卻出現，她在女兒的貼文留言怒嗆「提告」、「你哪位？」彷彿是母女隔空互嗆，意外引發網友關注，直呼「媽媽敵我不分」、「大義滅親啦」。

應佳妤近日常在Threads上替媽媽應曉薇發聲，更對於網友的留言一一回覆，其中被網友嗆「不要貪污哪會被羈押？不對，沒有額外的收入，光憑市議員的薪水，你們姊妹哪來的錢出國留學？」她則回應「不光憑市議員薪水≠貪污」，沒想到應曉薇接著喊「提告」。

應曉薇留言回覆女兒應佳妤，引發討論。（圖／翻攝自Threads）

此外，有網友說「你媽用貪污的錢讓你上好學校，結果智商就這樣子？」應佳妤則貼出梗圖「你可不可以運作一下你的大腦」，隨後該網友回覆，「哪裡說錯？是你媽沒貪污還是你沒有讀好學校？還是覺得你的智商是隨著被打臉的次數逐步增高？」她便回「你哪位，這麼氣」，結果應曉薇再次出現，回了一句「你哪位？」甚至在女兒回嗆「封鎖你比較快」後，再度寫下「那還看？手眼就是不誠實？」

應曉薇留言回覆女兒應佳妤，引發討論。（圖／翻攝自Threads）

相關留言曝光後，瞬間在網路上瘋傳，律師林智群困惑直呼，「母女很不熟，在網路上互嗆？」其他網友也紛紛笑說「媽媽敵我不分」、「大義滅親啦」、「瘋起來連女兒都告」、「大翻車，自己撞自己人」、「母女濾鏡開到互相不認識」、「是我啊媽」。不過也有人猜測，可能是應曉薇想回覆嗆聲的網友，但因不熟悉Threads的留言操作，所以才看起來像是母女隔空互嗆。

事後，應佳妤則發文說，相關截圖並非事件全貌，是被有心人士斷章取義截圖帶風向，也強調「應曉薇就為我應援來留言啊，怎麼了嗎？羨慕我有位很愛我的媽咪嗎？」應曉薇也發文表示，她沒留錯版面，是要向留言區的攻擊、抹黑、造謠者，表達自己已提告了。

無罪推定原則。(三立新聞網製圖)

