應沙國王儲要求 川普誓言介入結束蘇丹內戰

美國總統川普(Donald Trump)19日應沙烏地阿拉伯王儲的要求，誓言將結束蘇丹的長期內戰，並譴責這場他一直忽視的衝突中「駭人聽聞的暴行」。

川普承認，在沙國王儲穆罕默德．沙爾曼(Mohammed bin Salman)敦促他介入前，這場蘇丹軍方與準軍事團體「快速支援部隊」(Rapid Support Forces，RSF)之間的毀滅性戰爭，「不在他的計畫之中」。

但川普說，他現在將努力與區域大國「穩定」這場衝突，特別阿拉伯聯合大公國，該國否認向快速支援部隊提供武器和傭兵的指控。

聯合國一再呼籲世界各國更關注這場戰爭，自從2023年4月爆發以來，這場戰爭已經導致數萬人喪命，將近1,200萬人流離失所。

川普在與沙爾曼共同出席的商業論壇上說道：「陛下希望我做一件與蘇丹有關的非常重要的事情」。一天前，沙爾曼在白宮獲得盛大歡迎。

川普說：「我原本沒有計劃介入此事，我認為蘇丹局勢簡直是瘋了，並且完全失控。但我現在明白，蘇丹對您，以及在座的許多朋友來說有多重要。我們將著手處理蘇丹問題。」

由沙烏地阿拉伯支持的蘇丹主權委員會表示，他們已準備好與美國和利雅德合作。這個委員會由蘇丹政府軍總司令柏罕(Abdel Fattah al-Burhan)領導。

這個委員會在聲明中感謝華盛頓和利雅德「為停止蘇丹流血衝突所做的持續努力」。

自快速支援部隊近期佔領達佛(Darfur)關鍵城市法希爾(El-Fasher)以來，國際社會對這場衝突的關注度有所提高。此前，快速支援部隊持續不斷的圍攻，引發了反人道罪和種族滅絕的警告。