應特朗普請求 普京同意在烏克蘭有限停火

（德國之聲中文網）根據克裡姆林宮發言人佩斯科夫(Dmitri Peskov)的說法，此次停火有效期只到2月1日，遠遠不及特朗普提出的一星期。

佩斯科夫說，此次停火確實是由特朗普親自向普京提議的。此前，特朗普已經對外稱，普京答應了他的請求。

烏克蘭總統澤連斯基則對特朗普的提議表示歡迎，並進一步提議俄烏雙方都不再互相攻擊能源基礎設施，“如果俄羅斯不攻打我們的發電場等能源基礎設施，那麼我們也不攻擊他們的。”

連續幾個星期以來，俄羅斯針對烏克蘭的電力、燃氣等能源基礎設施連續發動空襲，導致烏克蘭大量民眾在嚴寒天氣中失去了電力和暖氣供應。天氣預報顯示，2月1日，首都基輔的氣溫可能跌至零下30度。

新一輪談判即將舉行

就在佩斯科夫宣布有限停火前，俄羅斯仍然在對烏克蘭多地發動空襲。與此同時，俄烏雙方也正在美國的調停下籌備新一輪的和平談判。按照機會，新一輪和談將於2月1日在阿聯酋首都阿布扎比舉行。一星期前，俄烏雙方代表已經圍繞美國提出的停戰方案進行了談判。

目前，雙方的主要分歧點依然是俄羅斯要求烏克蘭徹底放棄頓涅茨克，烏克蘭予以堅決反對。澤連斯基說，雙方無法在領土問題上達成妥協，尤其是烏克蘭東部的部分領土。他強調，烏方已經多次表示願意為真正停戰做出讓步，“但是這決不能破壞烏克蘭的領土完整。”

烏克蘭民眾不願讓步

烏克蘭民眾也缺乏對俄妥協的意願。根據基輔國際社會學研究所(KIIS)今年1月中旬的民調，77%的受訪者認為，盡管俄羅斯步步逼近，但是烏克蘭仍能繼續抵抗；69%的民眾認為俄羅斯意圖“實施種族滅絕”或“摧毀烏克蘭民族和國家”，該比例高於一年前的66%。認為當前談判無法實現持久和平的烏克蘭民眾比例高達69%。

烏克蘭民調機構“評級集團”的安提科維奇(Oleksiy Antikovych)表示，盡管大部分民眾依然對和談有興趣，但是他們主要把希望寄托於澤連斯基，而不信任俄羅斯或者其他外國領導人。烏克蘭“韌性與凝聚力平台”的政治學者薩克楊(Oleh Saakjan)則對德國之聲表示，俄羅斯針對能源基礎設施的空襲固然讓烏克蘭民眾感到疲憊，但是這種壓抑的怨氣正在轉化為對俄羅斯侵略者更大的怒火。“對烏克蘭領導人而言，社會凝聚力和內部團結在談判中至關重要。對總統的無條件支持對他在談判中有利。烏克蘭人已經從明斯克協議中吸取了慘痛的教訓，該協議最終導致了一場更大的戰爭。因此，烏克蘭人現在深知團結的重要性。”

作者: 德正 (德新社、法新社、路透社)