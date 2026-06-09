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應用材料公司與台灣廠商–「AI半導體先進封裝」與「次世代電池技術（矽負極 / 固態電池）」兩大領域

台灣廠商與應用材料公司（Applied Materials, AMAT）產品合作關係

在台灣的科技生態圈中，圍繞著應用材料（Applied Materials, AMAT）所提及的「AI半導體先進封裝（CoWoS / Hybrid Bonding）」與「次世代電池技術（矽負極 / 固態電池）」兩大領域，有非常多本土的關鍵廠商與之有深厚的合作、共生、或是上下游供應鏈關係。

台灣廠商主要扮演的角色包括：台積電大聯盟（先進封裝設備/材料）、應材的本土代工與代理夥伴、以及新世代電池材料/芯的開拓者。以下為您盤點台灣相關的重要廠商與產品合作關係：

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一、 AI 半導體先進封裝（CoWoS / Hybrid Bonding）領域

在這個領域，台灣廠商與應材的關係主要分為兩類：一類是共同進入台積電 CoWoS/SoIC 供應鏈的「設備與材料盟友」（截長補短）；另一類是幫應材代工設備零組件的「關鍵製造夥伴」。

先進封裝濕製程與設備盟友（台積電大聯盟）

應材的強項在於乾製程（PVD、CVD、CMP），而先進封裝還需要大量的濕製程（清洗、蝕刻、電鍍）與傳載自動化，這些台灣廠商與應材的設備在台積電廠內（如龍潭、竹南、嘉義先進封裝廠）緊密配合：

弘塑科技 (3131)： 台灣半導體濕製程設備龍頭。在 CoWoS 製程中，應材負責點對點的金屬沉積與研磨，而弘塑則負責封裝前後的高精密晶圓清洗（金屬微凸塊蝕刻後清洗）與自動濕式設備。雙方設備在同一條生產線上環環相扣。

辛耘企業 (3583)： 同為台積電濕製程與再生晶圓重要夥伴。除了自研的批次式清洗機（Wet Bench）與應材的 PVD/CMP 設備搭配外，辛耘也是全球半導體設備大廠的代理商，在技術支援上與外商有密切的生態系合作。

萬潤科技 (6187)： 專精於後段的點膠機、晶片挑揀機（Pick and Place）與點對點貼合設備。在 3D 混合鍵合（Hybrid Bonding）中，當應材的 CMP 將表面磨到完美平整後，萬潤的精密貼合與量測設備就會接手後續的晶片堆疊定位。

家登精密 (3680)： 提供 先進封裝傳載盒（300mm FOUP、晶圓級封裝載具）。混合鍵合對潔淨度要求極高，晶圓在應材的真空設備與各製程之間移動時，必須全程保存在家登的極高潔淨度傳載盒中，以防微塵污染。

應用材料（AMAT）的台灣本土製造供應鏈

應材為了落實本土化並降低成本，將許多核心設備的腔體、精密零組件與模組代工交給台灣在地廠商：

京鼎精密 (3413)： 應材在台灣最核心的代工夥伴（應材亦是其大股東）。京鼎主要幫應材代工半導體設備的「製程真空腔體」（Chamber）與氣體輸送模組（Gas Box）。上述提到的 Endura PVD、Producer CVD 等王牌設備，其核心腔體有極高比例是由京鼎在台灣與中國昆山廠代工製造。

瑞耘科技 (6532)： 專精於半導體前段與先進封裝設備的高階耗材。主要供應應材 CMP 設備中的關鍵耗材——研磨頭（Retaining Ring，保持環），以及 PVD 設備中的氣體分配盤。

帆宣系統 (6196) / 公準精密 (3178)： 帆宣負責應材部分 OEM 設備的組裝與機電整合；公準則提供高精密機械加工，供應應材顯示器與半導體設備的核心精密零件。

二、 次世代電池技術（矽負極 / 固態電池 / 儲能）領域

應用材料公司將半導體的「卷對卷（Roll-to-Roll）高真空鍍膜技術」引入電池製造（如 SmartWeb® 平台）。台灣在電池產業鏈中，正積極往高階的「矽負極材料」與「固態電池」轉型，並與這類先進製程設備產生交集：

固態電池與大圓柱電池製造

輝能科技 (Prologium)： 台灣最著名的固態電池先驅，在桃園觀音打造了全球首座世紀級固態電池廠（Giga-factory），並獲得賓士（Mercedes-Benz）投資。固態電池的核心工藝就是要在極薄的固態電解質與鋰金屬上進行大面積塗佈或蒸鍍。輝能採用的許多卷對卷（Roll-to-Roll）精密塗佈與真空技術，與應材在電池領域推廣的 SmartWeb® 概念完全契合。

矽基負極與超高容量材料

應材的設備能為新世代負極材料表面鍍上一層奈米級的保護膜（SEI 鈍化層），防止充放電膨脹。台灣在這方面有幾家核心材料與電芯廠商：

中碳 (1723)： 台灣傳統的熟焦油與碳材料龍頭，其生產的「先進碳微球（Mesophase Graphite）」是鋰電池負極的關鍵。面對 AI 與電動車需求，中碳正積極研發「矽碳負極材料」，這類材料未來量產時，就需要搭配類似應材提供的先進表面改質與鍍膜技術。

昇陽半導體 (8028) 轉投資 / 昇陽電池： 專注於磷酸鋰鐵（LFP）以及高階 4680 大圓柱電池的研發。大圓柱電池與高功率儲能電池在製造上，為了提升導電性，也開始導入晶圓級的薄膜沉積概念。

台泥綠能 / 能元科技 (Molicel)： 台灣高品質三元鋰電池的代表，專攻高階超跑（如麥拉倫）與航太無人機的高功率電池。其高雄小港廠積極導入高度自動化與精密塗佈製程，是台灣少數能與國際先進電池設備（如應材、日系設備）進行高階製程對接的電芯廠。

總結

在台灣，「台積電大聯盟」（弘塑、辛耘、京鼎、萬潤）與應用材料公司的合作最為密不可分，雙方共同在第一線撐起了 NVIDIA、AMD 等 AI 巨頭的先進封裝產能；而在電池領域，台灣則以輝能、中碳等材料與電芯創新者為代表，正逐步與應材等跨界巨頭的真空鍍膜、材料工程技術走向交集。