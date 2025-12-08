應由國民黨主導藍白合

（圖／本報系資料照）

2026九合一選舉僅剩不到1年時間，藍白合問題再度浮上檯面。目前藍白雙方各自已有片面進行徵召的行動，或者擬於12月底前片面宣布徵召，勢必會對未來雙方全面合作造成影響，然而現實是藍大白小的國內政治形勢基本難以撼動。即便最後藍白未達成合作或僅達成局部合作，在2026年地方選舉中，基本都不會產生結構性的國內政治版圖劇變；反之，一旦雙方合作且無法「把餅做大」，勢必由國民黨單方面釋出縣市長或議員席次禮讓民眾黨，這對國民黨而言，席次成長極其有限，甚至可能損害基層實力。由此論之，國民黨對藍白合的務實立場，本應就是如能有利2028完成政黨輪替就盡力促成；如不能，則國民黨無論如何都應基於自身政黨利益出發，當盟友對兩黨合作猶豫不決時，國民黨必須選擇按自身利益行事，堅決掌握在政治行動上單獨行動的行動自由，斷不能遷就於非藍白合方能成事的政治幻想敘事，高層主政者不可不審。

在盟友關係中保有單獨行動自由，是相對優勢地位的一方，在基於維護自身權力利益之下，必然產生的一種行事邏輯。這種觀念在國際關係中得到實證，最為顯著者，是美國在第二次伊拉克戰爭中，並未得到盟友北約的贊成，僅得到英國等部分盟國的支持下仍然堅持出兵。

從這種單獨行動自由的觀念出發，可以有效解釋國民黨在藍白合的基本架構中，始終必須掌握主導權，扮演推進雙方合作的最主要角色，否則將無法達成2028政黨輪替的階段性政治目標，遑論更深層次的聯合政府治理模式的落實。

政治力量大小是決定資源分配的最重要前提，眼前的現實是，民眾黨無論如何是沒有足夠力量承擔藍白合的主要推動角色，只有國民黨才能足夠的政治力量，透過合理的政治資源分配、設法做大資源，換取兩黨更大的生存空間。倘民眾黨否定這一點，則兩黨難有現實坦誠的合作基礎，如此國民黨更應基於自身政黨的長期利益，在往後的選舉中採取單獨行動為主、局部合作為輔的政治方針。此理由主要有二：

一、戰略上的威攝作用：破除「沒白不行」的迷思。國民黨必須讓支持者與民眾黨、民進黨各方清楚相信，國民黨絕對有能力一對一單獨面對民進黨的選舉競爭，因為若沒辦法做到這點，將有利於民進黨遂行長期離間，民眾黨也會因此誤判形勢進而索要無度。長久以往，更會將外界民眾養成一旦藍白不合等於綠營當選的失敗主義論點者。因此，國民黨必要時須展現即便藍白不合也能贏的決心與能力，才不會在複雜的政治博弈中落於下風。

二、戰術上的牽制作用：透過實施單獨行動的可能後果所產生的預示作用，國民黨可以讓民眾黨一方認知且相信，國民黨在藍白合的關係當中，是處於敏感但不脆弱的相互依存關係；而民眾黨才是處於不僅敏感而且脆弱的相互依存關係，如此才能讓民眾黨願意接受在藍白合當中的合適地位，以及合理的資源安排。

行動自由是國民黨在藍白合作的重要籌碼，也就是在這一場長期的反綠執政的政治行動中，國民黨能夠在盟友選擇不合作時仍保有選擇。因為國民黨相對於民眾黨在政黨博弈心理與資源上的差異上，國民黨明顯有長期優勢，只要國民黨願意且有耐心，完全有能力施行單邊行動而不受制於雙邊關係；反而如果一旦藍白合高度落實，國民黨基於政治上的倫理道德壓力，往往必須作出傷害自身政黨利益的妥協，以換取長期合作關係的維持。（作者為自由撰稿者）