「應紀念為中華民國犧牲的前輩」 鄭麗文：蔣萬安說的沒錯！
國民黨主席鄭麗文今（8）日出席白色恐怖受難者追思大會，因追思對象包含中共地下黨員及情報人員吳石引發爭議，台北市長蔣萬安直言「應紀念為捍衛中華民國犧牲奉獻的前輩」。對此，鄭麗文下午受訪附和表示「蔣萬安說的沒錯」。
針對台北市長蔣萬安上午被問及此事時表示，「我們應該紀念那些捍衛中華民國、保衛台灣、為中華民國犧牲奉獻的前輩」，鄭麗文下午也附和表示，蔣萬安說的沒錯。至於黨內是否已有誤解，鄭麗文則說，讓大家了解事實真相，大家都會理解支持，這兩天來自媒體有很多偏頗消息，不怕黨內誤解。
由於主辦單位統派立場鮮明，活動中也高唱安息歌，被問及是否擔心被貼標籤時，鄭麗文表示，來之前就清楚主辦單位對於統派思想的主張支持。但她認為今天的紀念活動超越統獨，不管什麼政治主張，都應該在今天台灣民主社會，不需要背負或擔心受怕受到政治迫害。
鄭麗文也說，之所以會有政治冤獄也是國共內戰結果，國共很多主張不一樣，但不代表要兵刃相見，希望透過對話取代對抗。她表示，過去歷史悲劇絕對可以透過和平方式化解,國民黨想要推動區域和平。
