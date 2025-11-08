「應紀念為中華民國犧牲的前輩」 鄭麗文：蔣萬安說的沒錯！

國民黨主席鄭麗文今（8）日出席白色恐怖受難者追思大會，因追思對象包含中共地下黨員及情報人員吳石引發爭議，台北市長蔣萬安直言「應紀念為捍衛中華民國犧牲奉獻的前輩」。對此，鄭麗文下午受訪附和表示「蔣萬安說的沒錯」。

國民黨主席鄭麗文出席白色恐怖受難者追思會。（圖／中天新聞）

針對台北市長蔣萬安上午被問及此事時表示，「我們應該紀念那些捍衛中華民國、保衛台灣、為中華民國犧牲奉獻的前輩」，鄭麗文下午也附和表示，蔣萬安說的沒錯。至於黨內是否已有誤解，鄭麗文則說，讓大家了解事實真相，大家都會理解支持，這兩天來自媒體有很多偏頗消息，不怕黨內誤解。

廣告 廣告

由於主辦單位統派立場鮮明，活動中也高唱安息歌，被問及是否擔心被貼標籤時，鄭麗文表示，來之前就清楚主辦單位對於統派思想的主張支持。但她認為今天的紀念活動超越統獨，不管什麼政治主張，都應該在今天台灣民主社會，不需要背負或擔心受怕受到政治迫害。

鄭麗文今天下午受訪認同蔣萬安說法。（圖／中天新聞）

鄭麗文也說，之所以會有政治冤獄也是國共內戰結果，國共很多主張不一樣，但不代表要兵刃相見，希望透過對話取代對抗。她表示，過去歷史悲劇絕對可以透過和平方式化解,國民黨想要推動區域和平。

延伸閱讀

「賴清德的意志很清楚！」 林岱樺喊：會有公平公正公開初選

力拚經濟復甦傳產！林岱樺高雄打造護國產業

高雄市長民調變了！賴瑞隆、邱議瑩、許智傑反應曝光