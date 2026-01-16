「應給關稅談判團隊最大掌聲」王婉諭揭3大訊號：對比日韓超乎想像的好

時代力量黨主席王婉諭。李政龍攝



台美關稅談判結果今（16日）終於揭曉，台灣爭取到對美關稅15％不疊加，且半導體與汽車零組件等232關稅獲得最優惠待遇等條件。對此，時代力量黨主席王婉諭分析此次談判結果呈現出的3大重要訊號，強調台灣不僅優於日韓，更藉此與主要競爭國站在相同的起跑點上，「這對台灣來說，是不能再更好的消息了」，她並呼籲朝野立委應該秉持國家利益、理性監督，讓國家可以成為產業的後盾，支持台灣優秀的本土企業能走向世界。

王婉諭在臉書發文指出，台、美關稅談判的結果，對台灣來說真的是超乎想像的好。就事論事，我們必須要給這次的談判團隊一個最大的掌聲。她談到，在川普「美國優先」、對外貿易態度極為強硬的前提下，台灣不只沒有被擠到角落，反而成功藉此站上了與「主要競爭國」相同的起跑點。

王婉諭認為，這是台灣數十年來苦苦追趕的第一次，「這件事，對台灣的科技業、製造業、傳產，影響都非常關鍵」，所以，她試著把這次談判的重點，用三個重要的訊號，跟大家解釋清楚。

王婉諭說：「第一，對等關稅降到15%，而且不疊加。」她解釋，這代表台灣拿到的是美國所有「貿易逆差國」中最優惠的稅率，和日本、韓國、歐盟完全相同。在全球都被關稅衝擊的情況下，這一點非常重要，因為真正決定企業能不能活下來的，不是「有沒有關稅」，而是「你的成本會不會比競爭對手高」。

王婉諭接著說：「第二，美方要求台灣對美增加2,500億美元投資+2,500 億美元授信額度。」她談到，很多人一看到數字就被嚇到，但我們要把內容拆開來看，前面的2500億美元，是台灣企業自主對美投資。因為其中包含半導體產業，所以考量到台積電之前宣布超過1000億美元的投資計畫，代表其他產業需要補上的金額，基本上已大幅降低。

王婉諭指出，至於後面的2500億美元，則不是強迫投資，而是授信額度。意思是由台灣政府要拿出2500億鼓勵、協助有需求的本土企業，取得融資、前進美國市場，但並不是政府直接出錢投資。相較之下，日本直接投資5500億、韓國則是3500億，台灣的條件明顯更勝一籌。

王婉諭並表示：「第三，半導體與汽車零組件等232關稅，台灣拿到『最優惠待遇』。」她認為這是最關鍵的一點，也就是說，未來美國不管和哪個國家在半導體、汽車零組件上談到更好的稅率，台灣都能直接適用。這大大降低了企業的不確定性。因為企業最怕的不是成本，而是不知道明年、後年規則會不會突然改變。

王婉諭直言，當然，相信一定還是會有人說：「那不還是有關稅？為什麼這樣算好消息？」她指出，說白了，大家當然都希望關稅是0%。但在現在的國際局勢下，這根本就不現實，真正的關鍵是：在所有國家都有關稅的前提下，台灣不能輸在起跑基準線。

王婉諭說，關稅成本，最後很可能會被分攤到進出口商、企業，甚至消費者身上。但既然台灣這麼仰賴進出口貿易，那最重要的，就是確保自己的條件，不比主要競爭對手差。這次談判，無論是對等關稅，還是232關稅，台灣都拿到了「最惠國待遇」，代表未來無條件是用最佳稅率，「這對台灣來說，是不能再更好的消息了。」

王婉諭直言，過去十多年，即使在WTO架構下，台灣對美出口的稅率，常常還是高於日本、韓國。但現在，台灣終於第一次，真正和日、韓站在同一條起跑線上競爭。再加上，美方也明確表態，將擴大投資台灣的五大重點產業：半導體、AI、國防、安控、通訊與生技。

王婉諭強調，在這樣艱難的國際局勢下，這樣的結果真的不容易，而這就是台灣在全球產業鏈的實力展現，她談到，這份貿易協議，接下來就要送交國會審議了，她誠懇的呼籲，朝野立委應該秉持國家利益、理性監督，讓國家可以成為產業的後盾，讓台灣更多優秀的本土企業，可以走向世界。

