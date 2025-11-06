應習近平邀請 泰王將首訪中國見證建交50週年

中國外交部今天(6日)宣布，泰王瓦吉拉隆功(Maha Vajiralongkorn)應國家主席習近平的邀請，將於本月13日至17日訪問中國。這將是中泰建交50年來，泰國君主第一次出訪中國。

泰國外交部表示，泰王與王后蘇堤達(Queen Suthida)此行將與中國國家主席習近平及總理李強會面，並出席北京故宮為慶祝泰中建交50週年所舉辦的特展。一行人也將前往北京的文化、佛寺和科技教育機構參訪。

2025年是中泰建交50週年，定為兩國的「友誼黃金年」。泰國外交部指出，這場歷史性的國是訪問將體現兩國在各層面的深厚友誼與理解。

此前在泰國主辦2022年APEC峰會期間，泰王與王后曾在曼谷大皇宮接見習近平及其夫人。(編輯：陳士廉)