應該是真的了？台大生放鳥「學長姐代發」雞排珍奶 揭時間地點

一名台大大氣系學生日前預測颱風假，甚至發布祭品文要發雞排珍奶，結果預測失敗，原本說好的約定也沒履行，如今一名台大地理環境資源學系學生及電機工程系的校友紛紛跳出來，說要替對方代發，時間地點也隨之曝光。

大氣系學生說好要發雞排珍奶，結果到了約定時間卻未現身，此舉惹怒不少到場的人，對此，有網友匿名發文說道：「地理系大氣組不守信用，作為原本都是同一家的地理系地學組（現地理環境資源學系）感到羞愧！」於是宣布今天中午12時、在丘森茶室北車店發送300杯手搖飲，並說：「大氣系祭品文，地理系出！」

儘管有不少人仍對匿名貼文有質疑，但業者已證實這件事，除了透露又有一名學姊再贊助50杯飲料外，還曝光兌換飲料的規則。

不僅如此，後來又有一名自稱是電機工程系的校友也在Threads發文，並曬出自己的學生證，表明將會在今天下午3時，於台大傅鐘發送400份雞排，「學弟妹，這雞排錢學長先幫你墊了，告訴你，台大尊嚴遠遠不只這四百份雞排。」

