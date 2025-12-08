應該要傾聽專業！王伯輝籲政府再次啟用核四

核能學會8日召開會員大會，並頒發「朱寶熙紀念獎」予前核四廠長王伯輝。（鄧博仁攝）

核能學會8日召開會員大會，並頒發「朱寶熙紀念獎」予前核四廠長王伯輝，王伯輝雖然身體不太方便，但仍親自出席領取獎項，他也透過簡報揭露核四廠保存良好的現況，並呼籲既然現在核四廠燃料已經外運，就應開放讓民眾瞭解，看了以後大家就會更放心。

「應該要傾聽專業」，王伯輝說回憶，當核四被宣布封存的當天 他自己還不知道，一直到其太太催促他「回家了，核電廠已經封存了」，回家看到新聞才得知時任行政院長江宜樺宣布核四封存，但當時也提及封存是要給下一代選擇，封存以後也曾提出啟封計畫，外界稱核四無法重啟的理由他則一一駁斥並呼籲政府應傾聽專業，再次啟用核四。

