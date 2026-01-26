應該都點得到！不爽親姊...她用Uber Eats寄主廚刀恐嚇 結局曝光

妹妹與姊姊關係不睦，竟寄兩把主廚刀恐嚇。示意圖

蔡姓女子因與姊姊關係不睦，竟於2024年12月26日下午1點20分透過UBER EATS購買2把全新的主廚刀，並將刀子寄送到姊姊租屋處，讓蔡姊心生畏懼，憤而提告，台北地方法院日前判處蔡妹拘役20日，得易科罰金。

判決指出，蔡女與告訴人為姐妹關係，屬《家庭暴力防治法》所稱家庭成員。蔡女因家庭紛爭，竟用外送平台Uber Eats寄2把主廚刀到姊姊租屋處，造成其心生恐懼，已屬對家庭成員施以不法侵害行為，雖然蔡女到案後供稱是購買時不慎選錯送貨地址，但檢方不採信，仍依恐嚇罪提起公訴。

台北地院簡易庭審理，法官認為，雖家庭暴力防治法所稱「家庭暴力罪」本身並無罰則，但蔡女的行為已符合《刑法》第305條恐嚇危害安全罪要件，仍應依法論罪科刑。

合議庭審酌，被告身為妹妹，未以理性方式處理衝突，反以具有威嚇意味的刀具恐嚇親姊，顯見情緒控管及法治觀念不足；且她在偵查及準備程序中否認犯行，直到審理時才坦承犯行，犯後態度不佳，至今亦未與告訴人達成和解或取得原諒。

考量蔡女犯罪動機、手段、素行、智識程度及家庭經濟狀況等情狀，法院量處拘役20日，並諭知易科罰金折算標準。同時認定主廚刀及紙袋為供犯罪所用物品，依法宣告沒收。



