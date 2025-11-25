應該都點得到？Uber Eats外送員「取餐不送餐」 網友批：老鼠屎

即時中心／林耿郁報導

外送點餐是現代人的生活日常，但如果遇到蓄意找碴的外送員，恐怕讓人又餓又氣；有網友在臉書踢爆，Uber Eats一名葉姓外送員，習慣性「領餐不送餐」造成消費者困擾，已經成為「風雲人物」；消息曝光讓網友痛批，「這就叫做老鼠屎」！

應該都點得到，但不一定送得到？知名外送餐點平台Uber Eats，近期再度發生消費糾紛；有網友踢爆，自己點了一份外送，沒想到接單的葉姓男騎手，反過來喝斥消費者「注意點餐距離」，否則可能「點得到吃不到」；之後更直接要消費者「記取教訓」、自己拿了餐點「掛著下班睡覺囉」，希望受害者「明天晚上拿得到」。

另外也有女網友貼出對話紀錄，稱這名葉男也一樣要求消費者注意距離，然後一樣從餐廳拿走餐點「我先掛著睡覺去了拜拜」，讓受害網友痛批「這平台誰愛用誰用」，只是想吃個飯而已很難嗎？

還有網友指證，這名葉姓騎手「一年前就這樣了」，平台沒把他除名「是想把公司弄爛方便被併購吧」？也有網友開轟「社會底層，只能靠造成別人困擾來取得優越感」、「這就叫做老鼠屎」、「這就是大家瞧不起外送的原因」；若平台再不出面，受害者恐怕會越來越多。



