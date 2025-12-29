應變中共今圍台實戰軍演！國防部今1630召開臨時記者會對外說明應處作為

針對中國解放軍東部戰區今（29日）宣布舉行「正義使命-2025」軍演，在台灣周邊五處組織實戰演練，國防部一早即回應，已依規成立應變中心，執行立即備戰操演，全體國軍官兵保持高度警覺、嚴陣以待；並預計下午4時30分召開記者會對外說明。

中共解放軍東部戰區新聞發言人施毅今於記者會上表示，該軍演旨在檢驗站區部隊聯合作戰實戰能力，也是對台獨分裂勢力和外部干涉勢力的嚴重警告，並宣稱是捍衛國家主權、維護國家統一的正當必要行動，而明早8時起至晚間6時進行實彈射擊。

對此，國防部除了表達強烈譴責，同樣已成立應變中心，並依「國軍經常戰備時期突發狀況處置規定」派遣適切兵力應對，執行立即備戰操演，用實際行動守護自由民主，捍衛中華民國主權；稍早也宣布，下午4時30分將召開臨時記者會，說明國軍針對中共實彈軍演應處作為。



國防部強調，中共此次針對性軍事演習，更坐實其侵略者的本質，是最大的和平破壞者，也印證我方更需要加速建構高度強韌、全面嚇阻的防衛戰力，「以實力謀和平」才能獲得真和平。

(圖片來源：國防部臉書)

