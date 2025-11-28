應變中心：連37天無非洲豬瘟新例 衝刺回非疫國
（中央社記者汪淑芬台北28日電）非洲豬瘟中央災害應變中心今天表示，台灣已連續37天無新增非洲豬瘟案例，民國115年起，監測將轉型為「精準防疫」，全力衝刺重返非疫國。
非洲豬瘟中央災害應變中心發布新聞稿，今天召開第52次會議，由指揮官農業部長陳駿季主持。
應變中心表示，經過全體防疫人員與產業界的高強度防堵，台灣已成功阻絕10月21日非洲豬瘟案例傳播風險，至11月27日，已連續超過37天未再發現新增案例。依據獸醫流行病學標準，期間已超過非洲豬瘟平均潛伏期（15天）的2倍，目前，國內養豬產銷運作維持正常，並已達成流行病學上的階段性安全指標。
為鞏固防疫成果並兼顧防疫韌性，應變中心宣布，自民國115年起，防疫策略將從「全面擴大監測」轉型為「精準加強監測」，朝向恢復「世界動物衛生組織（WOAH）非洲豬瘟非疫區」的國家目標邁進。
應變中心說，化製場的監測將回歸常態抽樣機制，但仍大幅增加年度採樣頭數，提高偵測廣度；通報優化部分，將調整化製異常通報的敏感度及採樣機制，確保在不耗損一線防疫人員量能的前提下，對化製場斃死豬化製數量異常保持高度警覺，即時啟動回溯。
應變中心說，這項調整重點在為第一線檢驗與防疫人員維持「韌性空間」，保留應對未來可能發生任何重大疫病的防疫量能，並為台灣向世界動衛生組織（WOAH）申請恢復非洲豬瘟非疫國資格提供紮實的監測數據。
另為強化畜牧場生物安全防護網，有效掌握並追蹤進出畜牧場之人員流動資訊，農業部動植物防疫檢疫署已規劃進入養豬場QR code實名制機制，供養豬戶張貼於畜牧場入口處，以利到訪人員登錄。
防檢署也在會中報告，自10月21日首例陽性案例病毒核酸檢驗陽性後，防疫團隊隨即啟動大規模回溯與擴大監測。最新數據顯示，11月21日至27日，針對化製場斃死豬隻採檢1991件、養豬場活豬採檢54件，所有樣本的非洲豬瘟病毒核酸檢測（PCR）結果全數為陰性。
另外，台中案例場場內環境監測也皆為陰性，累計全國執行高強度採檢數已超過1萬1000件，均未檢出非洲豬瘟病毒，科學證據顯示病毒未有擴散，案例已告一段落。
陳駿季說，防堵非洲豬瘟的工作不會中斷，邊境管制持續維持高強度防堵，後市場稽查持續進行，豬場防疫工作繼續推展，提醒養豬業者不可掉以輕心，非洲豬瘟病毒頑強，養豬業者務必落實場內各項生物安全工作，包含人車管制、人員進出豬舍均應更換場內專業衣鞋並執行手、鞋消毒。呼籲全民配合，切勿自國外攜帶豬肉製品入境，避免觸法。（編輯：張銘坤）1141128
