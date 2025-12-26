應變中心：27日起查獲偷用廚餘 不發轉型飼料補助

（中央社記者汪淑芬台北26日電）明年元旦起，有條件恢復養豬場使用廚餘，但有部分業者偷跑。非洲豬瘟中央災害應變中心今天決定，明天起，查獲養豬場違規用廚餘，除了開罰外，將禁轉型飼料補助或追回補助金。

應變中心召開第58次會議，由指揮官、農業部長陳駿季主持，晚間發布新聞稿，重申114年底前仍維持廚餘養豬禁令，115年為廚餘養豬落日前的最後緩衝期，強調透過轉型與導入「數位監控」，確保台灣養豬產業於116年達成全面禁止廚餘養豬，使產業穩健轉型升級。

農業部動植物防疫檢疫署組長林念農告訴媒體，從10月22日因台中發生非洲豬瘟，禁用廚餘養豬至今，總共查獲18家業者違規偷跑，有9家已由地方政府裁罰，最高有罰新台幣100萬元的案例，另有9家仍在行政作業中。

林念農說，雖然距年底只剩幾天，應變中心決定，明天起，只要違規用廚餘的養豬場，除了開罰外，對明年轉型的飼料補助，一律不予核發，若已請領補助後才違規使用廚餘者，補助金額將追繳，至於先前違規的案例則不溯既往。

根據農業部規範恢復使用廚餘的條件，包括：確實裝設養豬廚餘溫度與影像監視系統（AIoT）、落實蒸煮、廚餘運輸車輛已加裝GPS者，可使用事業廚餘、動物性廢渣及畜禽屠宰下腳料。

農業部表示，為防杜未獲核可的再利用廚餘養豬場使用廚餘餵豬成為防疫破口，將調整動物傳染病防治條例的裁罰基準，未來違規搬運廚餘至養豬場，第1次裁罰鍰金額從5萬元提高至20萬元，第2次50萬元，第3次以上違規直接裁處最高罰鍰100萬元，呼籲業者切勿以身試法。

衛生福利部在會議中表示，地方衛生局為防範非洲豬瘟持續強化肉品來源查核，包括稽查夜市、餐飲業、肉品攤商、超市、團膳、餐盒業及肉品加工廠，114年迄12月17日，共計稽查5萬2066家次，未查獲來自非洲豬瘟疫區豬肉產品。

衛福部另委託中央畜產會訪查市售豬肉類肉品來源，不定期抽查東南亞店商豬肉製品。倘查獲違規，將依食安法規定辦理並進行裁處。（編輯：管中維）1141226