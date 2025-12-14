應變大量傷患 市消團隊競賽獲獎

台南市消防局在「二０二五第一線應變人員大量傷患技能競賽」中勇奪「最佳團隊獎」。 （消防局提供）

記者陳治交∕台南報導

台南市消防局憑藉卓越的合作精神與專業應變能力，在「二０二五第一線應變人員大量傷患技能競賽」中勇奪「最佳團隊獎」，這項殊榮肯定台南市消防局在面對重大複合式災害時，展現出的頂尖協調與救護能力。

這次競賽由總教官黃焜裕帶隊，參賽隊員張正翰、洪志倫、鄭振鴻、陳正鑫、徐晉偉、沈祐陞等六名菁英代表，考驗應變人員在極限壓力下的決策、檢傷與處置能力，包括地震、車禍、毒化災、槍戰，以及臨場反應的檢傷分類。

面對大量傷患情境，單靠個人能力無法成功，必須仰賴每一位隊員精準的專業技能、清晰的溝通，以及高度的信任。台南市消防局團隊在五大關卡中，展現了教科書級的應變流程與無縫接軌的合作默契。

消防局長楊宗林指出，台南市致力於建構一個精實、高效的救災救護體系，不僅專業能力滿分，更具備了強大的團隊凝聚力與協作精神。

市長黃偉哲表示，台南市消防局團隊在全國賽事勇奪「最佳團體獎」，不僅是一項肯定，更是台南市應變體系成熟的展現。