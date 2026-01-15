應酬族夜夜「火燒心」竟是睡眠呼吸中止症 醫：恐加劇胃食道逆流

【健康醫療網／記者陳靖安報導】今年51歲，從事業務工作的許先生，因工作需要頻繁交際應酬，每晚大餐拼酒後，常倒頭就睡，但幾乎夜夜被胃酸逆流嗆醒，還常因鼾聲過大影響夫妻睡眠。他原以為只是單純的「火燒心」，但就醫後發現，他罹患了合併睡眠呼吸中止症的「夜間型胃食道逆流」，收治該病例的亞洲大學附屬醫院肝膽腸胃科主治醫師江承源表示，若只治療胃部症狀，問題恐難以從根本改善。

平躺、打呼與體重過重 讓胃酸夜間逆流更嚴重

江承源醫師指出，夜間胃食道逆流多發生在平躺與肌肉放鬆的睡眠狀態，胃酸會更容易逆流至食道。而像許先生這類合併打呼、白天精神不濟、體重偏高的患者，在治療胃食道逆流時，應高度懷疑同時合併睡眠呼吸中止症。

廣告 廣告

江承源醫師解釋，當呼吸中止發作時，上呼吸道暫時塌陷，患者會用力吸氣，吸氣當下會造成胸腔內產生強大負壓，而這股「抽吸力」，會將胃內容物往上拉，導致胃酸更容易逆流進入食道。這也是為什麼，許多患者即使規律服用抑酸藥物，夜間症狀仍反覆發作的主因。

應酬後更難睡 飲酒讓打呼與胃酸逆流同步惡化

至於酒精，為什麼是放大胃食道逆流與睡眠呼吸中止症這兩個疾病症狀的共同因子？江承源醫師對此說明，應酬時飲酒，會降低上呼吸道及食道括約肌的張力，不但影響睡眠結構，更可能同時加重打呼與胃酸逆流程度，讓中年應酬族群陷入「吃喝、逆流、打呼、驚醒」的惡性循環，嚴重影響睡眠品質與隔天的工作精神。

夜間火燒心別硬撐 從睡眠＋呼吸對症找原因

江承源醫師提醒，藥物雖是控制症狀的重要工具，但並非唯一解方。患者短期可使用抑酸藥物改善腸胃不適，但更重要的是體重管理與生活型態調整，包含避免睡前飲酒、宵夜，並培養規律運動習慣。若夜間反覆出現火燒心、心悸或嚴重打呼，應及早評估是否合併睡眠呼吸中止症，從睡眠、呼吸與體重多面向納入評估治療，才能真正改善睡眠品質與身體健康。

《健康醫療網》提醒您：飲酒過量有害健康！

【延伸閱讀】

火燒心、胃食道逆流好難受！ 談飲食改變的重要性

「火燒心」恐演變成食道癌！ 中醫「標本同治」多元療法有利根治



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=67339

喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw