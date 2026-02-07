應酬？ 河北男被女友查到凌晨開房2小時 怒控酒店洩隱私

河北石家莊33歲趙姓男子近日入住當地華住集團下的中高端品牌全季酒店，稱自己因和朋友有「應酬」自凌晨5點多入住了約2個小時候退房。其女友獲知後，逐一打電話過濾當地酒店查問他的入住紀錄，其他酒店都以非當事人查詢不願透露，僅全季酒店洩露了他的住房隱私，以致他和女友大吵一架。趙男氣得向全季酒店索賠，酒店方卻稱「這是員工個人責任」、「不是故意的」，讓他氣炸。

據華商報大風新聞報導，趙男稱，1月11日凌晨4時許，「我在全季石家莊天山大街天山海世界酒店辦理入住，凌晨5點多朋友來找我，但朋友沒有登記。早上7點多，我退房離開酒店。工作上的應酬，就沒有告訴我女朋友」；1月27日晚，女友在他手機上看到有酒店瀏覽信息，問他是不是住酒店了，他僅說是推送的廣告點開了。

沒想到第二天女友聯繫他，「讓我好好想想1月11日凌晨5點到7點人在哪，在幹啥，到底住沒住酒店？我就知道，全季酒店洩露我信息了」，趙男說，後來才知1月28日凌晨3時許，女友聯繫了瀏覽紀錄裡的幾家酒店，「說她是我的同住人，報了我的名字和電話，說想查一下我最近的入住信息，只有全季酒店洩露了我的隱私」。

女友當天一氣之下就開車回老家了，他忙到1月30日才能開車連夜趕到張家口去找女友解釋，後來還請出了那天的朋友一起去解釋，二人才和好。他向全季酒店、華住會投訴並要求賠償去張家口向女友說明的兩輛車路費、兩天住宿、餐飲等費用共3422.77元（人民幣，下同）」。但讓他生氣的是，全季酒店將責任推給了前台員工。

據趙男提供與全季石家莊天山大街天山海世界酒店溝通錄音中，一位李姓負責人說，「這個責任我們都培訓過了，是個人失誤，個人的原因。有錯就認，確實是她洩露了入住時間」；「員工不是故意的，主要是太有引導性了」，現在員工認為3000多元賠償不合理，懷疑趙男想敲詐員工，要求報警處理，「酒店能做的就是找第三方見證」。

此事經媒體報導後，2月5日晚，趙男稱，已接到全季天山大街天山海世界酒店回覆，「他們說願意協商處理，我要求他們道歉並賠償我的實際費用共計3422元」。

相關報導昨上了微博熱搜，網友們紛紛歪樓：「所以是啥工作，早上5點出門，7點結束，還要瞞著女朋友啊」，「凌晨5點的工作應酬…」，「朋友是男是女？」，「工作應酬，5點朋友去找，7點離開，離了個大譜」，「到底是什麽工作耐人尋味啊」，「酒店洩露個人隱私絕對是大問題」，「為什麼不敢實話實說？」。

