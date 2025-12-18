懲戒法院前院長李伯道遭控性騷 提行政訴訟敗訴

懲戒法院前院長李伯道遭控性騷擾女下屬，司法院性騷擾申訴處理評議委員會決議性騷擾成立，李不服處分向台北高等行政法院提起行政訴訟，今遭判決敗訴，可上訴。

李伯道遭控性騷提行政訴訟敗訴。（圖／資料畫面）

李伯道自2020年11月至2023年5月擔任懲戒法院院長，他遭控利用權勢姓騷女下屬，多次對女下屬熊抱、撫摸背部還靠近對方說「好香」，甚至還寫情書給對方等騷擾行為，使被害女子覺得被冒犯且心生恐懼，李得知被害女子向司法院秘書長申訴，火速以「健康因素」為由申請退休。

案件曝光後李伯道聲明否認性騷擾，辯稱與同事正常互動從未逾矩，還說「若在某場合讓她感到不適，感到非常抱歉與遺憾」，但司法院申評會認定李伯道已偏離長官與部屬間應有的分際決議性騷擾成立，後續監察院也彈劾李伯道將他移送懲戒法庭，案件至今仍在審理中。

李伯道對司法院決議性騷擾成立結果不服，向台北高等行政法院提起行政訴訟要求撤銷處分，今判決敗訴遭打臉，全案可上訴。

《中天關心您｜拒絕性騷擾及性暴力，尊重身體自主權，請勇敢說不》

◆保護專線：113／110

◆婦女救援基金會：02-2555-8595

◆現代婦女基金會性暴力防治組：02-7728-5098

