懲戒法院前院長涉性騷女部屬、霸凌工友！遭移送職務法院 今開庭未出席

懲戒法院前院長李伯道遭控曾多次對女部屬言語性騷擾，遭司法院移送懲戒，後更查出李伯道是「惡老闆」，遭監察院彈劾，並移送懲戒職務法院審理。職務法院於今（29）日上午9時30分開庭審理，但李伯道並未出庭。

懲戒法院前院長李伯道遭控曾多次對女部屬言語性騷擾，霸凌女性工友及女科長。（圖／翻攝自GoogleMap）

法官評鑑委員會調查，李伯道於2023年懲戒法院院長任內，涉嫌7度對女部屬性騷擾，包括在公務活動住宿飯店房間拉被害人雙手、環抱，還對被害人稱「我很喜歡妳」；在辦公室獨處時，不僅撫摸被害人背部，還說「妳好香」。事發後，司法院要求李伯道自請退休，女部屬才敢提出申訴，司法院、法評會均決議性騷擾成立，被監察院彈劾，司法院、監察院將李移送懲戒法院職務法庭進行懲戒。

監察院還查出，李伯道涉以不當言語、刁難請假等方式，霸凌女性工友及女科長，對於女工友請假、蒸便當、洗便當盒及無法及時提供電話號碼、和同事說話等事，李伯道曾出言訓斥：「妳頭殼是裝什麼」、「跟妳講過不可以跟同事講話，妳聽不懂嗎」、「沒有人利用上班時間去掃墓，我們法院工作太輕鬆了」等刻薄言語責備。經司法院職場霸凌防治與申訴調查小組、法官評鑑委員會及司法院人審會認定成立「職場霸凌」。

監察院表示，李伯道上述等行為已損及法官尊嚴及司法形象。據了解，李伯道曾任最高法院庭長、台中高分院院長，2020年10月16日升任三審懲戒法院院長，沒想到驚爆一連串司法醜聞，震驚法界。



